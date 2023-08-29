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Команда парашютистов установила рекорд России по групповой акробатике в небе

Команда парашютистов установила рекорд России по групповой акробатике в небе

Автор:
29 августа 2023 07:29
Метки: Видео   акробатика   небо   парашютист   перфоманс   рекорд   
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В небе над Рязанской областью 34 человека изобразили "солнышко"

Давайте насладимся этим фееричным зрелищем!

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Метки: Видео   акробатика   небо   парашютист   перфоманс   рекорд   
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цуцей 14 минут назад
почему эти бездельники не под Бахмутом?
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