Команда парашютистов установила рекорд России по групповой акробатике в небе

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В небе над Рязанской областью 34 человека изобразили "солнышко"
Давайте насладимся этим фееричным зрелищем!
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Метки: Видео акробатика небо парашютист перфоманс рекорд
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