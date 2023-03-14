Впечатляющий уровень пофигизма

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Камера видеонаблюдения запечатлела неудачный поход мужчины в магазин. Подвыпивший работяга споткнулся на входе и подвернул ногу. Однако героем видео стал вовсе не он, а продавец. Уровню пофигизма сотрудника торговой точки можно только позавидовать.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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кстати в начале звучит явное "да пошел ты нах.." после чего тело влетает . сдается мне что мы не всю историю видим