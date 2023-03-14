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Впечатляющий уровень пофигизма

Впечатляющий уровень пофигизма

Автор:
14 марта 2023 12:50
Метки: Реакция   видео   люди   неудача   падение   продавец   фейл   
2538
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Камера видеонаблюдения запечатлела неудачный поход мужчины в магазин. Подвыпивший работяга споткнулся на входе и подвернул ногу. Однако героем видео стал вовсе не он, а продавец. Уровню пофигизма сотрудника торговой точки можно только позавидовать.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.


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Метки: Реакция   видео   люди   неудача   падение   продавец   фейл   
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17  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
Это не пофигизм. Это равнодушие. Да, посетитель явно в подпитии. Но все равно человеку надо помочь встать. При таком падении запросто можно получить вывих или перелом. А продавец - не пофигист. Он просто козлина. И завидовать тут нечему.
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393
ruslan d Полчаса назад
Да они видимо там постоянные гости , каждый день на такое насмотришься ... У нас в Травмах-то к таким персонажам примерно такое же отношение .
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62k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
а должен был кинуться поднять обмести утешить принести извинения за неудачно размешенную гравитацию и двери . наглое пьяное быдло с матом влетает в общественное место падает матерится .
кстати в начале звучит явное "да пошел ты нах.." после чего тело влетает . сдается мне что мы не всю историю видим
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1k
Ugo 55 минут назад
Может этот идиот каждый день туда приходит и падает. Его десять раз поднимали, потом надоело. Мыж не знаем контекста.
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4k
Борис Час назад
кальций пропить надо)
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Переоборудованный лосось Борис 21 минуту назад
кальций не пропьешь, его в чермете не принимают...
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6k
Mixalych Час назад
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497
Переоборудованный лосось Mixalych 20 минут назад
это один и тот же типуган ходит по разным магазинам...
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12k
Андрей А Час назад
Хохлятский магазин в Харькове Golden shisha-Золотая жижа
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