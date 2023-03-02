Не кладите ноутбук на столик в самолёте

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Коротко о том, почему не стоит класть ноутбук на откидной столик в самолете. Учитесь на чужих ошибках, а не на своих.
Самый дорогой полёт в эконом-классе
Когда сосед автора откинул сиденье, экран ноутбука стоимостью 2000 долларов (более 150 тысяч рублей) оказался ненадолго зажат между столиком и креслом. Этого времени хватило, чтобы устройство вышло из строя.
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