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Не кладите ноутбук на столик в самолёте

Не кладите ноутбук на столик в самолёте

Автор:
02 марта 2023 10:53
Метки: в мире   видео   люди   неудача   ноутбук   полёт   самолет   фейл   
631
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Коротко о том, почему не стоит класть ноутбук на откидной столик в самолете. Учитесь на чужих ошибках, а не на своих.

Самый дорогой полёт в эконом-классе


Когда сосед автора откинул сиденье, экран ноутбука стоимостью 2000 долларов (более 150 тысяч рублей) оказался ненадолго зажат между столиком и креслом. Этого времени хватило, чтобы устройство вышло из строя.

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Метки: в мире   видео   люди   неудача   ноутбук   полёт   самолет   фейл   
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2  комментария
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31k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ибо нефиг !
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ChePaev Час назад
у меня 10 дюймовый ноутбук есть для полетов
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Alex Chebrikov

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