Небольшая техническая неполадка во время совещания повеселила сотрудников МЧС

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Во время оперативного совещания между "МЧСниками" капитан предоставил слово сотруднику. Как только мужчина начал доклад, под ним развалился стул. Курьезный инцидент попал на видео.
Мужчина выругался, а остальные участники совещания не смогли сдержать улыбок.
Внимание! Присуствует ненормативная лексика.
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Надеюсь, что он не сел на сломавшуюся ножку...