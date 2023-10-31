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Небольшая техническая неполадка во время совещания повеселила сотрудников МЧС

Небольшая техническая неполадка во время совещания повеселила сотрудников МЧС

Автор:
31 октября 2023 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   МЧС   Прикол   Юмор   совещание   
2656
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Во время оперативного совещания между "МЧСниками" капитан предоставил слово сотруднику. Как только мужчина начал доклад, под ним развалился стул. Курьезный инцидент попал на видео.

Мужчина выругался, а остальные участники совещания не смогли сдержать улыбок.

Внимание! Присуствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Курьезы   МЧС   Прикол   Юмор   совещание   
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11  комментариев
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56k
dima423 Час назад
Надеюсь там не так))
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838
Flint 2 минуты назад
Может он сам себе саботировал табуретку что-бы сорвать доклад, к которому он небыл готов? xD
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8k
vasilykopkov 12 минут назад
Бедолага, ему явно больно.
Надеюсь, что он не сел на сломавшуюся ножку...
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10k
Алексей 57 минут назад
У кресла газлифт пробил сиденье
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4k
просто Дмитрий Час назад
А че? Все согласно тому, ну как его.......
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39
Комнатный Час назад
Нехер было на стуле раскачиваться , перенервничал
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10k
Billi_Bons Час назад
Вспомнилась сцена с выступлением Ласарда из «Полицейской академии».

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2k
Максим Макашев Час назад
Не иначе руководство все деньги на свою офисную мебель потратило, а для подчинённых - по остаточному принципу.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
roy komarov 2 часа назад
Ну, бывает
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Dobriy drug

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