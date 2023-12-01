Мужчина пытается найти потерянные ключи

1576
1
1
Автолюбитель обнаружил, что у него пропали ключи от машины. Герой видео точно знал, что ключи где-то в салоне, но никак не мог их найти.
Зато в салоне прибрался
Мужчина, по всей видимости, ранее оставил ключи на сиденье или же они выпали из кармана.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушки решили проверить свою гибкость
- Небольшая техническая неполадка во время совещания повеселила сотрудников МЧС
- Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности
- Сложные вопросы о бывшей
- Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя
Новости партнёров
реклама
Если из правого кармана, то справа от места водителя.
Ждем продолжения сериала - протирка фар, очистка дворников, замена колеса!