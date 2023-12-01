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Мужчина пытается найти потерянные ключи

Мужчина пытается найти потерянные ключи

Автор:
01 декабря 2023 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   ключи   пропажа   
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Автолюбитель обнаружил, что у него пропали ключи от машины. Герой видео точно знал, что ключи где-то в салоне, но никак не мог их найти.

Зато в салоне прибрался

Мужчина, по всей видимости, ранее оставил ключи на сиденье или же они выпали из кармана.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   ключи   пропажа   
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7  комментариев
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45k
Игорь Час назад
Если ключи провалились между спинкой и сиденьем, то их надо ускать на том коврике, что у пассажира сзади, или под сиденьем.
Если из правого кармана, то справа от места водителя.
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57k
dima423 2 минуты назад
Ну хоть коврики вытряхнул, а то там ппц, пустыня сахара))
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5k
Vlamir 37 минут назад
Я так понял - сюжет с вытряхиванием грязного автомобильного коврика - это офигенно увлекательная история!
Ждем продолжения сериала - протирка фар, очистка дворников, замена колеса!
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10k
Борис Карабанов 39 минут назад
Ключезвон.
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2k
Леонид 45 минут назад
У меня была машина которая киздила сигареты, свои я забирал вечером, ну и раз в 2-3 недели доставал пару пачек с пассажирской стороны.
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