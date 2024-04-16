Как сотрудник ДПС остановил комика со сложным именем

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Стендап-комик Абу Газале Нидаль Абдель Салам из Санкт-Петербурга рассказал забавную историю, связанную со своим именем.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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