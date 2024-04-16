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Как сотрудник ДПС остановил комика со сложным именем

Как сотрудник ДПС остановил комика со сложным именем

Автор:
16 апреля 2024 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Абу Газале Нидаль Абдель Салам   Видео   Курьезы   Стендап-комик   Юмор   имя   история   комик   
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Стендап-комик Абу Газале Нидаль Абдель Салам из Санкт-Петербурга рассказал забавную историю, связанную со своим именем.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Абу Газале Нидаль Абдель Салам   Видео   Курьезы   Стендап-комик   Юмор   имя   история   комик   
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4  комментария
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3k
WELL Час назад
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63k
Андрей Полчаса назад
Я думаю там ко всему прочему ещё и добавили - бл.. а что тут имя, что тут отчество, а что фамилия?
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374
Фрол 58 минут назад
Этот очень смешной комик из стенд апа добавил бы ещё с десяток имён себе типа Аль Хатаб Ибн Оглы Енд Магнетик Плюс, и не надо рассказывать ничего,просто сиди, зачитывай из своей записной книжки свои имена ,и все будут выпадать в осадок от смеха.
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5k
Дмитрий Круглов Час назад
«Гжегож Бженчишчикевич» (С)
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3222 поста (3156 в горячем)

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