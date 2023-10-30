В Сургуте напали на косплееров на вечеринке в честь Хэллоуина: школьников облили краской и залили из баллончика

Одну из пострадавших ударили электрошокером, вторую позже госпитализировали с травмой глаза. «Самый мистический праздник года» прошёл на все деньги.
В сургутском ТЦ «Сити-Молл» решили организовать костюмированное шоу «Хэллоуин на Руси». На него пришли школьники-косплееры, около 25 человек, каждому не больше 15 лет.
И на них напали ребята в чёрном.
Девочки запаниковали, группа косплееров, человек 20-25, бросилась в туалет смывать грим, чтобы на них не напали. Туда вломилась группа подростков, мальчиков и девочек, плевали детям в лицо, вытащили нож и сказали, что сейчас будут всех убивать. Их спугнули взрослые, - рассказали очевидцы. - Одной косплеерше брызнули в глаза антисептиком и обрызгали её баллончиком с краской, еще одну девочку ударили электрошокером.
Ту, которой брызнули в глаза - позже отправили в больницу. Но заявление о нападении никто из подростков писать не стал. К силовикам обратились только организаторы костюмированного шоу:
Личности всех участников установлены, но в полицию обратились только организаторы праздника. Ни сотрудники ТЦ, ни родители заявление не писали.
Осторожно, матюги:
Источник:
Источник:
- «Я убила Соню»: в Химках 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу с ножом
- Задержанный неожиданно напал на сотрудницу полиции
- «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с пенсионерами из-за лавочки у подъезда
- В столичной подземке мужик «боднул» 15-летнего подростка
- Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом
Я не участвую в Хэллоуине не потому что это забугорный праздниик, а потому что МНЕ не интересно, но другим препятствовать не хочу - пусть веселятся.
И ведь набегут другие [мат], которые начнут орать про "не наш праздник!". И на основании этого надо, конечно же, нападать на людей.
Я наших нациков и ревнителей всего "нашего" поздравляю - вы стали один в один как кастрюлеголовые хохлы.
А могли бы просто обоссать!
и я на 100% уверен что у эти ребят ест ькакие нибудь афйоны которые тоже "пиндоские" просто их псевдо-патриотизм очень туп в своей избирательности
Хрен ли ты празднуешь если не знаешь что. Хэллоуин это не праздник тыквы. И не похождения зомби...и к нам его традиции ну вовсе не относятся. А устроить карнавал можно не только 31го октября. И никто тебя шокером лупить не станет.
Вот в этом месте проблема.
Если человек хочет веселиться, творить движуху с друзьями, какая разница в чем именно был первоначальный смысл какого-то праздника? С чего Вы взяли что этот человек что-то кому-то должен?
У Вас картина мира рушится от факта что другой человек может быть в хорошем настроении не зная сути праздника? Он именно Вам что-то там должен? Если не Вам то кому? Откуда такой долг взялся?
Кажется я понял вполне в корне.
Просто примите что другие люди могут поступать так, как Вам не кажется "правильным", особенно если это никому не мешает и радует людей...
Себе, себе он должен! Иначе это не человек а существо. Податливое, бесхребетное существо.
У меня товарищ давно -давно переехал из Эстонии в Россию. Но его семья католики. Она празднуют Рождество 24го декабря. Они ПОНИМАЮТ почему 24го декабря и что конкретно они празднуют. Хотя живут среди людей других традиций но хранят свои. Когда мы начали подменять свою культуру чужой? И зачем?