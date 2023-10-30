FISHKINET
Сообщество Криминал 2328 постов • 360 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Сургуте напали на косплееров на вечеринке в честь Хэллоуина: школьников облили краской и залили из баллончика

В Сургуте напали на косплееров на вечеринке в честь Хэллоуина: школьников облили краской и залили из баллончика

Автор:
30 октября 2023 16:39
Сообщество : Криминал
Метки: Хэллоуин   заявление   нападение   подростки   полиция   праздник   сургут   торговый центр   школьники   шоу   
2060
1
1

Одну из пострадавших ударили электрошокером, вторую позже госпитализировали с травмой глаза. «Самый мистический праздник года» прошёл на все деньги.

В сургутском ТЦ «Сити-Молл» решили организовать костюмированное шоу «Хэллоуин на Руси». На него пришли школьники-косплееры, около 25 человек, каждому не больше 15 лет.

И на них напали ребята в чёрном.

Девочки запаниковали, группа косплееров, человек 20-25, бросилась в туалет смывать грим, чтобы на них не напали. Туда вломилась группа подростков, мальчиков и девочек, плевали детям в лицо, вытащили нож и сказали, что сейчас будут всех убивать. Их спугнули взрослые, - рассказали очевидцы. - Одной косплеерше брызнули в глаза антисептиком и обрызгали её баллончиком с краской, еще одну девочку ударили электрошокером.

Ту, которой брызнули в глаза - позже отправили в больницу. Но заявление о нападении никто из подростков писать не стал. К силовикам обратились только организаторы костюмированного шоу:

Личности всех участников установлены, но в полицию обратились только организаторы праздника. Ни сотрудники ТЦ, ни родители заявление не писали.

Осторожно, матюги:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Хэллоуин   заявление   нападение   подростки   полиция   праздник   сургут   торговый центр   школьники   шоу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Parus59 2 часа назад
Может не стоило проводить этот неоднозначный "праздник" в такое неспокойное время?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
FreelancerND 3 минуты назад
Русские [мат]-нацики решили искоренять все "пиндосское", но силенок хватило только на школьников. Нацики такие нацики.
И ведь набегут другие [мат], которые начнут орать про "не наш праздник!". И на основании этого надо, конечно же, нападать на людей.
Я наших нациков и ревнителей всего "нашего" поздравляю - вы стали один в один как кастрюлеголовые хохлы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 8 минут назад
А нефиг праздновать какие-то непонятные, чуждые нам, праздники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Taras Kozalupko 13 минут назад
Краской из баллончика....
А могли бы просто обоссать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 17 минут назад
это не русский праздник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Кто там вчера памятки по приличному поведению для мигрантов собирался распространять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Александра С Полчаса назад
Не наш, не Славянский этот праздник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Александра С alexis 14 минут назад
Бизнес. Всюду бизнес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat 56 минут назад
короче я примерно представляю, есть радикалы которые такие типа "ой не это пиндоское, по этому это плохо" наверняка из этого "ультрапатриотичного" натсроя и напали

и я на 100% уверен что у эти ребят ест ькакие нибудь афйоны которые тоже "пиндоские" просто их псевдо-патриотизм очень туп в своей избирательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алекс Час назад
Лично меня бесит не сам праздник а то что дебилы которые его празднуют даже близко не понимают и не знают о чем он и для чего. Бесит тупое подражание западу. Собственно это не только Хэллоуина касается. Меня однажды с Рождеством поздравляла мадам. Спрашиваю а с чьим рождеством? Говорит - ну новый год же родился....
Хрен ли ты празднуешь если не знаешь что. Хэллоуин это не праздник тыквы. И не похождения зомби...и к нам его традиции ну вовсе не относятся. А устроить карнавал можно не только 31го октября. И никто тебя шокером лупить не станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
24
Михаил Алекс 9 минут назад
Да никто никому ничего не должен, если это не мешает окружающим. Неважно, что люди не знают, что за это праздник. Главное им весело и другим не мешают. Это по крайне мере в разы лучше тех, которые режут овец на улицах Москвы в Курбан-байрам, те точно знают, что празднуют и им наплевать на окружающих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот 2 часа назад
Если бы моего ребенка обидели так, я бы ВСЕ свои связи напряг, угрожающие детям подонки сели бы.. Благо у меня связи есть) И я поступлю так не задумываясь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička 2 часа назад
шоу «Хэллоуин на Руси».............----------
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 2 часа назад
Ну а "героине" ролика вполне "прилетит" за нецензурную лексику... И родителям её (судя по голосу) "оператора", тоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx 2 часа назад
ну не сожгли ведь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

251826



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут...
Набирающие популярность в сообществах
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#автомобили#машина#кино#аварии#авто аварии#Китай#интересное
#животные#интересно#забавно#люди#позитив#милота#ДТП#Реакция#собака#фильм
#Прикол#СССР#в мире#автомир#факты#США#знаменитости#дети#природа#искусство
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с пенсионерами из-за лавочки у подъезда «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с... Задержанный неожиданно напал на сотрудницу полиции Задержанный неожиданно напал на сотрудницу полиции Женщина с ножом&nbsp; напала на полицейского&nbsp;в Иерусалиме Женщина с ножом  напала на полицейского в Иерусалиме Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом В столичной подземке мужик «боднул» 15-летнего подростка В столичной подземке мужик «боднул» 15-летнего подростка

На что жалуетесь?

Вернуться