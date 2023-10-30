В Сургуте напали на косплееров на вечеринке в честь Хэллоуина: школьников облили краской и залили из баллончика

В сургутском ТЦ «Сити-Молл» решили организовать костюмированное шоу «Хэллоуин на Руси». На него пришли школьники-косплееры, около 25 человек, каждому не больше 15 лет.

И на них напали ребята в чёрном.

Девочки запаниковали, группа косплееров, человек 20-25, бросилась в туалет смывать грим, чтобы на них не напали. Туда вломилась группа подростков, мальчиков и девочек, плевали детям в лицо, вытащили нож и сказали, что сейчас будут всех убивать. Их спугнули взрослые, - рассказали очевидцы. - Одной косплеерше брызнули в глаза антисептиком и обрызгали её баллончиком с краской, еще одну девочку ударили электрошокером.

Ту, которой брызнули в глаза - позже отправили в больницу. Но заявление о нападении никто из подростков писать не стал. К силовикам обратились только организаторы костюмированного шоу:

Личности всех участников установлены, но в полицию обратились только организаторы праздника. Ни сотрудники ТЦ, ни родители заявление не писали.

Осторожно, матюги: