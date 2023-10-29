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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 865 постов • 43 подписчика подписаться
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Автомобиль потревожил покой спящего на диване турка

Автомобиль потревожил покой спящего на диване турка

Автор:
29 октября 2023 12:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Турция   ЧП   в мире   врезался   наезд   новости   сон   
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Усталый путник, решивший взремнуть на диване возле стоматологической клиники, расположенной в населённом пункте Сериневлер (муниципалитет Юрегир, провинция Адана, Турция), неожиданно оказался на пути у легковушки.


Как сообщают турецкие СМИ, потенциальный клиент зуболечебницы, дожидаясь своей очереди, уснул на диване.


Тем временем местный житель отвлёкся и потерял управление над легковым автомобилем, в результате чего потревожил покой молодого человека, которому очень повезло и он не пострадал.


Виновник происшествия, повредивший здание клиники, скрылся с места аварии и был объявлен в розыск.

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Метки: Видео   Турция   ЧП   в мире   врезался   наезд   новости   сон   
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3  комментария
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76k
Viktor 49 минут назад
Нашли моду - хорька давить на улице, уже и приткнуться негде!
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Едондер пуп 5 минут назад
Мог бы и все зубы разом удалить
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3k
Pioner76 20 минут назад
За билетами может бежать.
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