Автомобиль потревожил покой спящего на диване турка

Как сообщают турецкие СМИ, потенциальный клиент зуболечебницы, дожидаясь своей очереди, уснул на диване.

Тем временем местный житель отвлёкся и потерял управление над легковым автомобилем, в результате чего потревожил покой молодого человека, которому очень повезло и он не пострадал.

Виновник происшествия, повредивший здание клиники, скрылся с места аварии и был объявлен в розыск.

