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Ветер унёс торговца вместе с зонтом

Ветер унёс торговца вместе с зонтом

Автор:
07 августа 2023 07:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Турция   в мире   ветер   зонт   торговец   
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В турецком городе Эрзурум ураганный ветер унёс уличного торговца вместе с пляжным зонтом. Мужчина пытался сложить зонт, но не добился успеха и пролетел вместе с ним около пяти метров.

Торговец получил лёгкую травму и был выписан спустя несколько дней лечения.

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Метки: Видео   Турция   в мире   ветер   зонт   торговец   
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7  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Мери Попинс досвидос
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31k
Григорий Полчаса назад
Ветер перемееен)
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4k
Dikkiy Час назад
Так вот ты какая современная Мэри Поппинс))))
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Унесённый ветром.
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
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4k
Евгений 2 часа назад
Вот он какой, ветер перемен
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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