Ветер унёс торговца вместе с зонтом

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В турецком городе Эрзурум ураганный ветер унёс уличного торговца вместе с пляжным зонтом. Мужчина пытался сложить зонт, но не добился успеха и пролетел вместе с ним около пяти метров.
Торговец получил лёгкую травму и был выписан спустя несколько дней лечения.
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