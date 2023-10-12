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Работники парка аттракционов ушли домой, забыв посетителей

Работники парка аттракционов ушли домой, забыв посетителей

Автор:
12 октября 2023 08:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   аттракцион   в мире   забыли   люди   новости   
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В городе Мангейм на западе ФРГ гостей парка развлечений забыли в кабине колеса обозрения на высоте нескольких десятков метров. Сотрудники отключили аттракцион и ушли домой.

В кабине «чертового колеса» остались два парня. Они начали звать на помощь, а заодно сняли видео своего приключения, которое набрало миллионы просмотров в соцсетях.


К счастью, призывы о помощи услышали другие посетители парка. Они сообщили об инциденте охране, после чего юношей спустили на землю. Всего они провели на высоте более получаса.


Принесли ли молодым людям извинения, BILD не сообщает. Известно лишь то, что администрация парка считает, что ребята могли нарочно спрятаться в кабине, чтобы хайпануть.

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Метки: Видео   ЧП   аттракцион   в мире   забыли   люди   новости   
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1  комментарий
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Шурман 17 минут назад
Может так и есть , ради хайпа , зная немецкое не расшиздяйство я не уверен уверен что бы там просто не дали ей круг и не просмотрели кабинки , скорей всего под сиденья залегли что бы еще покататься подольше а когда поняли что их херня вышла из под контроля начали паниковать .
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