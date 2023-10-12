Работники парка аттракционов ушли домой, забыв посетителей

В кабине «чертового колеса» остались два парня. Они начали звать на помощь, а заодно сняли видео своего приключения, которое набрало миллионы просмотров в соцсетях.

К счастью, призывы о помощи услышали другие посетители парка. Они сообщили об инциденте охране, после чего юношей спустили на землю. Всего они провели на высоте более получаса.

Принесли ли молодым людям извинения, BILD не сообщает. Известно лишь то, что администрация парка считает, что ребята могли нарочно спрятаться в кабине, чтобы хайпануть.