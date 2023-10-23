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Любовь не видит опасностей: в Челябинске кавалер устроил целое романтическое шоу на трансформаторной будке

Любовь не видит опасностей: в Челябинске кавалер устроил целое романтическое шоу на трансформаторной будке

Автор:
23 октября 2023 09:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Романтика   любовь   сюрприз   трансформаторная будка   челябинск   
1593
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Челябинский романтик подготовил для своей жены сюрприз в виде полного драмы исполнения песни, шикарного букета и завораживающих танцевальных элементов. А в конце представления он на подъемнике поднялся к своей возлюбленной, чтобы вручить букет.

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Метки: Видео   Романтика   любовь   сюрприз   трансформаторная будка   челябинск   
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15  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
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1k
Лютый вам Бетховен 22 минуты назад
Уровень цинизма в комментариях зашкаливает. А потом все удивляются: где романтика, искренность чувств?
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13k
кот базилий Полчаса назад
А она ему сковородой по жбану .
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6k
Дмитрий 43 минуты назад
А дамам правда такое нравится? Когда чудак без голоса и слуха что-то гнусавит во дворе, а потом лезет в окно из ржавого грязного ящика?
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11k
Властелин 55 минут назад
Меня бесят все произведения Серова. А мужик похоже кроме этого умеет не многое.
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5k
Антон 56 минут назад
Вот облом то будет, когда через форточку залезать придётся
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630
Никита Час назад
Эпично!
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6
Оля 2 часа назад
Сразу не поняла. Думала в мусорном контейнере летит.
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398
Bublic 77 2 часа назад
Чего только не сделаешь чтобы бабе вдуть
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Сразу вспомнилось.

Ссылка youtu.be
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