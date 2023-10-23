Любовь не видит опасностей: в Челябинске кавалер устроил целое романтическое шоу на трансформаторной будке

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Челябинский романтик подготовил для своей жены сюрприз в виде полного драмы исполнения песни, шикарного букета и завораживающих танцевальных элементов. А в конце представления он на подъемнике поднялся к своей возлюбленной, чтобы вручить букет.
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