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Парень показал интересный флипбук с сюрпризом, который порадует любимую девушку и сделает предложение руки и сердца незабываемым.
Флипбук - небольшая книжка с большим количеством рисунков, при быстром пролистывании которых получается анимация.
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