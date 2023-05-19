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Необычное предложение руки и сердца

Необычное предложение руки и сердца

Автор:
19 мая 2023 11:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   интересно   кольцо   милота   предложение   сюрприз   флипбук   
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Парень показал интересный флипбук с сюрпризом⁠⁠, который порадует любимую девушку и сделает предложение руки и сердца незабываемым.

Флипбук - небольшая книжка с большим количеством рисунков, при быстром пролистывании которых получается анимация.

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Метки: видео   интересно   кольцо   милота   предложение   сюрприз   флипбук   
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1  комментарий
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Дмитрий ! Полминуты назад
Парень, ну, ты сам ввязался в это дерьмо.
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