Белки использовали акробатические навыки, чтобы спастись от рыси

Хотя белки, ставшие героинями видеоролика, наверняка не увидели в ситуации ничего комичного. На них напала рысь, от которой необходимо было спасаться. И маленькие зверьки полностью преуспели, применив все свои акробатические навыки и зрелищную тактику уклонения.
Кадры, которыми поделился в интернете мужчина по имени Моррис, удивили и даже несколько позабавили зрителей.
Моррис добавил, что его дом расположен вблизи водно-болотных угодий, а потому дикая природа встречается в изобилии. Порой можно полюбоваться на действительно потрясающие сценки.
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