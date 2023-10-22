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Белки использовали акробатические навыки, чтобы спастись от рыси

Белки использовали акробатические навыки, чтобы спастись от рыси

Автор:
22 октября 2023 10:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погоня   белка   животные   забавно   рысь   скорость   
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Хотя белки, ставшие героинями видеоролика, наверняка не увидели в ситуации ничего комичного. На них напала рысь, от которой необходимо было спасаться. И маленькие зверьки полностью преуспели, применив все свои акробатические навыки и зрелищную тактику уклонения.

Кадры, которыми поделился в интернете мужчина по имени Моррис, удивили и даже несколько позабавили зрителей.


Моррис добавил, что его дом расположен вблизи водно-болотных угодий, а потому дикая природа встречается в изобилии. Порой можно полюбоваться на действительно потрясающие сценки.


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Метки: Видео   Погоня   белка   животные   забавно   рысь   скорость   
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