В Китае появятся беспилотные летающие такси, теперь официально

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Китайской компании EHang выдали разрешение на коммерческие перевозки на летающем беспилотном такси.
Испытания полётов проходят ещё с 2017 года, и за это время смогли совершить 4 тысячи тестовых перевозок.
Такси вмещает двух пассажиров и может развивать скорость до 130 км/ч и пролететь на одной зарядке расстояние в 30 км.
Идеальное решение, чтобы облететь пробки!
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