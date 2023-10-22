В Китае появятся беспилотные летающие такси, теперь официально

Испытания полётов проходят ещё с 2017 года, и за это время смогли совершить 4 тысячи тестовых перевозок.

Такси вмещает двух пассажиров и может развивать скорость до 130 км/ч и пролететь на одной зарядке расстояние в 30 км.

Идеальное решение, чтобы облететь пробки!