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В Китае появятся беспилотные летающие такси, теперь официально

В Китае появятся беспилотные летающие такси, теперь официально

Автор:
22 октября 2023 09:58
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Китай   беспилотные летающие такси   в мире   люди   новости   перевозка   такси   
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Китайской компании EHang выдали разрешение на коммерческие перевозки на летающем беспилотном такси.

Испытания полётов проходят ещё с 2017 года, и за это время смогли совершить 4 тысячи тестовых перевозок.


Такси вмещает двух пассажиров и может развивать скорость до 130 км/ч и пролететь на одной зарядке расстояние в 30 км.


Идеальное решение, чтобы облететь пробки!

Источник:

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Метки: Видео   Китай   беспилотные летающие такси   в мире   люди   новости   перевозка   такси   
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4  комментария
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32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А аккумуляторы после рейса менять будут или несколько часов заряжать.
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1k
Татьяна Баженова 6 минут назад
Ага, зарядка кончилась, а ты ещё в воздухе, до места назначения не долетел. И приземляешься аккурат на шоссе с пробками или на какую-нибудь крышу... Нет, пока это ещё очень не понятно.
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61k
pynh 16 минут назад
Стрёмно как-то на таких летать.
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