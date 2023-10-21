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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 842 поста • 42 подписчика подписаться
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Покатушки на перилах закончились для школьника тяжелыми травмами

Покатушки на перилах закончились для школьника тяжелыми травмами

Автор:
21 октября 2023 11:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новоалтайск   перила   травмы   школа   школьник   
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Мальчишка просто хотел скатиться по перилам в школе, но не удержался.

Инцидент произошел в школе новоалтайского поселка Белоярск,момент падения попал на камеру наблюдения. Школьник решил прокатится на перилах, но сорвался и рухнул на первые ступени лестницы этажом ниже.


В настоящий момент ребенок находится в больнице с переломом шеи и ребер. Прокуратура проводит проверку школы.

*Информация взята из открытых источников.

Источник:

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Метки: Видео   Новоалтайск   перила   травмы   школа   школьник   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов 40 минут назад
Нынче работать директором школы могут только очень мужественные люди. Постоянно под статьёй ходят.
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17k
Мистер Фикс Минуту назад
«Мужчина - это случайно выживший мальчик»
©
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4k
Палыч 16 минут назад
при чем тут проверка школы если этот е.б.лан реши самоустраниться?
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3k
Saplus 18 минут назад
"Почему лестница не оборудована... то есть - почему перила не оборудованы перилами?!"

Моя старая школа щас огорожена 2.5-метровым забором с кодовым замком, а внутри в 5 метрах - еще такой же забор, огораживающий футбольное поле...
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3k
poбт 22 минуты назад
"Прокуратура проводит проверку школы"
и что же она там проверяет интересно?
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