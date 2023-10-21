Покатушки на перилах закончились для школьника тяжелыми травмами

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Мальчишка просто хотел скатиться по перилам в школе, но не удержался.
Инцидент произошел в школе новоалтайского поселка Белоярск,момент падения попал на камеру наблюдения. Школьник решил прокатится на перилах, но сорвался и рухнул на первые ступени лестницы этажом ниже.
В настоящий момент ребенок находится в больнице с переломом шеи и ребер. Прокуратура проводит проверку школы.
*Информация взята из открытых источников.
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Моя старая школа щас огорожена 2.5-метровым забором с кодовым замком, а внутри в 5 метрах - еще такой же забор, огораживающий футбольное поле...
и что же она там проверяет интересно?