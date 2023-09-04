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Первоклассник дурачится на школьной линейке

Первоклассник дурачится на школьной линейке

Автор:
04 сентября 2023 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   дети   первоклассник   ученик   школа   
2052
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Мальчику стало скучно на школьной линейке и он решил немного разрядить обстановку. В итоге он повеселил не только себя, но и окружающих.

"Спел" от всей души

Вот счастье классному руководителю привалило.

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Метки: Видео   Юмор   дети   первоклассник   ученик   школа   
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7  комментариев
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12k
El Niño 53 минуты назад
Дурачиться под гимн? Ну да, смешно. Родителей ждет разговор с завучем. Но если пацанчик еще не знает этих тонкостей, то автор-то постарше. Мозг уже должен был сформироваться.
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McAir 14 минут назад
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Себастьян Перейра

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