Первоклассник дурачится на школьной линейке

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Мальчику стало скучно на школьной линейке и он решил немного разрядить обстановку. В итоге он повеселил не только себя, но и окружающих.
"Спел" от всей души
Вот счастье классному руководителю привалило.
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