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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 840 постов • 42 подписчика подписаться
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Дети под бдительным присмотром родителей сломали одну из достопримечательностей Башкирии

Дети под бдительным присмотром родителей сломали одну из достопримечательностей Башкирии

Автор:
20 октября 2023 10:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   влспитание   дети   достопримечательность   родители   рояль   
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Семья решила провести осеннюю прогулку по парку с детьми и запечатлеть несколько памятных моментов в Салавате. Внимание всех привлек рояль, поэтому дети решили посидеть на клавиатуре рояля для создания оригинального кадра.

К сожалению, конструкция рояля не смогла выдержать их веса и рухнула. Взрослые не смутились поведением детей и последствиями их действий. Они спокойно сделали фотографии и продолжили прогулку.

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Метки: Башкирия   Видео   влспитание   дети   достопримечательность   родители   рояль   
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7  комментариев
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9k
БарНалей 2 часа назад
На сколько я понимаю, это не настоящий рояль.
Откровенно говоря, ничего сверхъестественно кощунственного они не сделали. Ни кто не предполагал, что этот муляж окажется на столько хрупким. Они не прыгали по нему, не пытались намеренно сломать. Этот, с позволения сказать, "арт объект" я бы отнес к уличной мебели либо декорации. А она априори должна хоть немного обладать прочностью. Как раз на тот случай, что дети могут играть.
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895
ProFanas 7 минут назад
Ну что вы блюзните?
Посмотрите: это мы с вами. Это то, что вырастили мы. Вырастили в атмосфере вседозволенности и потокательства. Это мы, боящиеся лишний раз сказать ребенку о том, что так делать нельзя, ибо какая-нить сердобольная "сильная и с кошками" пожалуется и нам придётся иметь дело с ювинальной службой, в которых такие же "сильные и с кошками" знают как растить и воспитывать детей...
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Надо было из железобетона делать.Тогда бы и родители могли залезть.
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3k
poбт Час назад
не увидел ничего криминального
да и рояль явно не рояль, а дизайнерская гнилушка, как раз для фотканий
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13k
Кыся Час назад
Какой-то хреновый рояль. Зато небось за 100500 мульенов.
Лучше бы обычный поставили, на нем хоть прыгать можно.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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