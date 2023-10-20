Дети под бдительным присмотром родителей сломали одну из достопримечательностей Башкирии

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Семья решила провести осеннюю прогулку по парку с детьми и запечатлеть несколько памятных моментов в Салавате. Внимание всех привлек рояль, поэтому дети решили посидеть на клавиатуре рояля для создания оригинального кадра.
К сожалению, конструкция рояля не смогла выдержать их веса и рухнула. Взрослые не смутились поведением детей и последствиями их действий. Они спокойно сделали фотографии и продолжили прогулку.
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Откровенно говоря, ничего сверхъестественно кощунственного они не сделали. Ни кто не предполагал, что этот муляж окажется на столько хрупким. Они не прыгали по нему, не пытались намеренно сломать. Этот, с позволения сказать, "арт объект" я бы отнес к уличной мебели либо декорации. А она априори должна хоть немного обладать прочностью. Как раз на тот случай, что дети могут играть.
Посмотрите: это мы с вами. Это то, что вырастили мы. Вырастили в атмосфере вседозволенности и потокательства. Это мы, боящиеся лишний раз сказать ребенку о том, что так делать нельзя, ибо какая-нить сердобольная "сильная и с кошками" пожалуется и нам придётся иметь дело с ювинальной службой, в которых такие же "сильные и с кошками" знают как растить и воспитывать детей...
Лучше бы обычный поставили, на нем хоть прыгать можно.