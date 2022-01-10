Дети устроили отличный новогодний сюрприз своим родителям

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Живущие в разных городах и странах молодые люди решил сделать сюрприз своим родителям на Новый год. Они тайно собрались все вместе и приятно удивили родственников.
Нужно чаще встречаться
Последний раз члены этой многодетной семьи собирались вместе 5 лет назад.
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