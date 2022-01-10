FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 582 поста • 215 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь 
Дети устроили отличный новогодний сюрприз своим родителям

Дети устроили отличный новогодний сюрприз своим родителям (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 10:42
Сообщество : Жизнь
Метки: Реакция   видео   дети   добро   родители   сюрприз   эмоции   
464
1
1
Живущие в разных городах и странах молодые люди решил сделать сюрприз своим родителям на Новый год. Они тайно собрались все вместе и приятно удивили родственников.

Нужно чаще встречаться

Последний раз члены этой многодетной семьи собирались вместе 5 лет назад.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Реакция   видео   дети   добро   родители   сюрприз   эмоции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
GoInDown Час назад
Батя стоит и думает, "бл.....ть вроде всех же сбагрил", опять)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Г. Бухарь-Заколдырский 50 секунд назад
Хорошо когда слёзы от Счастья...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
796
Максим Максимов Полчаса назад
НАСТОЯЩЕЕ, СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий Данилов Час назад
Позвоните родителям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета Мальчик выиграл клюшку игрока НХЛ в игре «камень-ножницы-бумага» Мальчик выиграл клюшку игрока НХЛ в игре «камень-ножницы-бумага» Гостинцы для бабушки, которой больше нет Гостинцы для бабушки, которой больше нет Искренние эмоции девушки во время первого прыжка с парашютом Искренние эмоции девушки во время первого прыжка с парашютом Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти Малыш впервые пробует пиццу Малыш впервые пробует пиццу
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1030930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
1
82
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
Набирающие популярность в сообществах
Bill Frick Special GT 1957 — Единственное и неповторимое купе
0
1
Bill Frick Special GT 1957 — Единственное и неповторимое купе
Машина, которая умеет менять цвет
1
2
Машина, которая умеет менять цвет
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Когда подцепила страшненького, но очень богатенького мужичка
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#смешные#Казахстан#новый год#подборка#комментарии#на различный вкус#фильм
#интересно#история#кино#СССР#картинки#Приколы#Россия#позитив#прикол#полиция
#Юмор#в мире#животные#фотографии#прикольные#добрые видео#страна#путешествия#природа#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться