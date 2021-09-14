Угнать за 20 секунд: эпизод из жизни многодетного отца из Индии

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За маленькими детьми нужен глаз да глаз. В этом лишний раз убедился многодетный житель Индии во время поездки по городу с сыновьями.
Не хватает только музыки из шоу Бенни Хилла или фильмов с Чарли Чаплином.
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