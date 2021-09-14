FISHKINET
Сообщество Юмор 12862 поста • 2711 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Угнать за 20 секунд: эпизод из жизни многодетного отца из Индии

Угнать за 20 секунд: эпизод из жизни многодетного отца из Индии (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   индия   отец   папа   родители   
634
1
1
За маленькими детьми нужен глаз да глаз. В этом лишний раз убедился многодетный житель Индии во время поездки по городу с сыновьями.
Не хватает только музыки из шоу Бенни Хилла или фильмов с Чарли Чаплином.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   дети   индия   отец   папа   родители   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Сибиряк Час назад
Народу в индии много, ремень походу есть не в каждой семье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь 56 минут назад
фигня - у него дома еще штук десять детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки Час назад
А танцы где ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Dima Опаньки 9 минут назад
ПОЙ ДЖИММИ ПОЙ ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Суровая отцовская педагогика Суровая отцовская педагогика Маленький добытчик: мальчик поймал свою первую рыбу Маленький добытчик: мальчик поймал свою первую рыбу Родители выпускников нарядились рокерами и панками и сняли поздравительный клип Родители выпускников нарядились рокерами и панками и сняли поздравительный клип Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1002460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы
5
84
Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы
Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
4
102
Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)
Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#люди#Россия#аварии#авто аварии#знаменитости#дети#приколы#найдено на ebay
#интересно#факты#СССР#картинки#дтп#подборка#кино#животные#шоу бизнес#новости
#прикол#автомир#история#ynews#фото#в мире#позитив#фотографии#смех#прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться