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Шестилетний мальчик решил уйти из дома

Шестилетний мальчик решил уйти из дома

Автор:
26 апреля 2022 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   животные   прикол   родители   
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Мальчик что-то не поделил со своими родными и решил уйти из дома. Глава семейства снял сборы юного бунтаря.
План маленького манипулятора не удался.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   животные   прикол   родители   
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8  комментариев
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20k
Serg2001 2 часа назад
Конюхов. Начало.
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1k
niva_alex Минуту назад
Капилку зажали. Гады!
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18k
nobody® 58 минут назад
Большой уровень в эпике (что это за игра?) хороший инструмент удержания ребёнка от побега.
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10k
Alex Djeff Час назад
Когда до последнего надеешься, что папка с мамкой упадут в коленки и будут умалять не уходить.
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1k
Motorola Час назад
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25k
Ваня Час назад
мы каждый уходили из дома... это было эпическое дело...
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1k
Злодей 2 часа назад
судя по всему квартира студия. Для двух детей маловато будет..
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