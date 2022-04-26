Шестилетний мальчик решил уйти из дома

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Мальчик что-то не поделил со своими родными и решил уйти из дома. Глава семейства снял сборы юного бунтаря.
План маленького манипулятора не удался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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