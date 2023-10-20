Искра, буря и безумие жильцов нижегородской девятиэтажки: электрощит, который взрывается во время ливней

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Народ из второго подъезда дома по Мечникова, 37 не рискует лишний раз выходить на крыльцо в дождливую погоду. Знают: опасно для жизни. Потому что прибор едва прикрыт железной перегородкой. Туда попадает вода и происходит бах. За три дня такое случилось дважды.
Потом во всём подъезде выбивает пробки и жильцы сидят без электричества. В ДУКе обещали исправить ситуацию. Но подходить к конструкции, видимо, боятся — проблема до сих пор не решена.
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Нужно директора УК пристегнуть рядышком и из шланга пополивать... авось даст команду...
А если прям оч серьезно - это не просто раскиздяйство, это реально опасная халатность, которая может привести к смерти и не одного человека...
Да и самим лезть, это просто противозаконно, в данном случае.