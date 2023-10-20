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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 840 постов • 42 подписчика подписаться
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Искра, буря и безумие жильцов нижегородской девятиэтажки: электрощит, который взрывается во время ливней

Искра, буря и безумие жильцов нижегородской девятиэтажки: электрощит, который взрывается во время ливней

Автор:
20 октября 2023 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В нижегородской   Видео   Искра   ЧП   девятиэтажка   электрощит   
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Народ из второго подъезда дома по Мечникова, 37 не рискует лишний раз выходить на крыльцо в дождливую погоду. Знают: опасно для жизни. Потому что прибор едва прикрыт железной перегородкой. Туда попадает вода и происходит бах. За три дня такое случилось дважды.

Потом во всём подъезде выбивает пробки и жильцы сидят без электричества. В ДУКе обещали исправить ситуацию. Но подходить к конструкции, видимо, боятся — проблема до сих пор не решена.

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Метки: В нижегородской   Видео   Искра   ЧП   девятиэтажка   электрощит   
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8  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
"выбивает пробки" ну какой мовитот, хотя бы узо, скажи. Тьфу [мат] 3.1й4дараса кусок, хоть немного можно матчасть поюзать или ты сучонок только члены юзаешь. Тьфу мать твою.
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432
Михаил 4 минуты назад
Ну тут то все понятно, пока кого нить [мат] не токнет до пепла, хрен что сделают...
Нужно директора УК пристегнуть рядышком и из шланга пополивать... авось даст команду...
А если прям оч серьезно - это не просто раскиздяйство, это реально опасная халатность, которая может привести к смерти и не одного человека...
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52k
turyst Час назад
Ну вот почему этого долбанного расклейщика, не долбануло?
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7k
Roman 2 часа назад
НАМ ДОЛЖНЫ! (с)
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