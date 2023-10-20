Искра, буря и безумие жильцов нижегородской девятиэтажки: электрощит, который взрывается во время ливней

Народ из второго подъезда дома по Мечникова, 37 не рискует лишний раз выходить на крыльцо в дождливую погоду. Знают: опасно для жизни. Потому что прибор едва прикрыт железной перегородкой. Туда попадает вода и происходит бах. За три дня такое случилось дважды.