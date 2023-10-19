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Ученые давно доказали, что женщины живут дольше мужчин. Глядя на подобные видео становится понятна одна из причин... Два парня в качестве эксперимента решили ударить по расплавленному металлу лопатой.
Результат эксперимента они опубликовали в сети.
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Если правильно подготовиться, то почему бы и нет? Красиво!