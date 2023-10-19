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Почему мужчины живут меньше женщин

Почему мужчины живут меньше женщин

Автор:
19 октября 2023 12:44
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   Прикол   Расплавленный металл   в мире   металл   эксперимент   
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Ученые давно доказали, что женщины живут дольше мужчин. Глядя на подобные видео становится понятна одна из причин... Два парня в качестве эксперимента решили ударить по расплавленному металлу лопатой.

Результат эксперимента они опубликовали в сети.

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Метки: Видео   Прикол   Расплавленный металл   в мире   металл   эксперимент   
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6  комментариев
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34k
Fat Lynx Час назад
Красивое...
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10k
евгений 15 минут назад
В Китае давно так развлекаются. Целое шоу есть.
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1k
b_e_l_i_a_l 17 минут назад
Лепота!
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258
ruslan d 23 минуты назад
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13k
..: Атеист :.. 55 минут назад
Эффектно!
Если правильно подготовиться, то почему бы и нет? Красиво!
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