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Неудачный побег из Шоушенка: в Австрии верблюды ускакали из цирка

Неудачный побег из Шоушенка: в Австрии верблюды ускакали из цирка

Автор:
17 октября 2023 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ЧП   верблюды   забавно   новости   побег   цирк   
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Действо развернулось под покровом ночи: когда в цирке ненадолго отключился свет, восемь горбатых авантюристов решили, что это их шанс.

Они бежали прямо по проезжей части, однако машины оказались быстрее храбрых скакунов. Буквально через 15 минут их догнала полиция. К сожалению, пришлось вернуться в загон.

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Метки: Видео   ЧП   верблюды   забавно   новости   побег   цирк   
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