Неудачный побег из Шоушенка: в Австрии верблюды ускакали из цирка

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Действо развернулось под покровом ночи: когда в цирке ненадолго отключился свет, восемь горбатых авантюристов решили, что это их шанс.
Они бежали прямо по проезжей части, однако машины оказались быстрее храбрых скакунов. Буквально через 15 минут их догнала полиция. К сожалению, пришлось вернуться в загон.
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