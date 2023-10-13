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Магазин предложил украсть товары, чтобы получить их бесплатно. Но сначала нужно убежать от охранника

Магазин предложил украсть товары, чтобы получить их бесплатно. Но сначала нужно убежать от охранника

Автор:
13 октября 2023 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Бег   Видео   Микаэль Зезе.   Юмор   воры   забавно   новости   охраник   
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Подвох у аттракциона невиданной щедрости простой: охранником устроился один из лучших спринтеров Франции Микаэль Зезе.

Невероятно, но факт: за время акции двоим счастливчикам удалось сделать ноги от спортсмена.

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Метки: Бег   Видео   Микаэль Зезе.   Юмор   воры   забавно   новости   охраник   
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11  комментариев
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Лучше бы хорошего стрелка наняли!
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32k
Юрий 12 минут назад
А если в качестве грабителя Тайсона наймут?
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1k
surgy 22 минуты назад
По сути оправдание воровства: украл и смог скрыться- вещь твоя!
Подготовка Европы к массовым разворовываниям «коренным» населением
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27k
Matrosskin Полчаса назад
Есть идея поинтереснее...
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
мне кажется или он бегает 50 метров за 6 минут 44 секунды? не очень-то быстро
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10k
Vacony 37 минут назад
у нас нельзя такие акции делать ....
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1k
Victor Час назад
если охранника стукнуть перед этим по ноге ...
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91k
Херанука Паибалу Час назад
ВОРУЙТЕ ВТРОЕМ ОДНОВРЕМЕННО
двое точно убегут
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