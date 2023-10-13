Магазин предложил украсть товары, чтобы получить их бесплатно. Но сначала нужно убежать от охранника

1089
1
1
Подвох у аттракциона невиданной щедрости простой: охранником устроился один из лучших спринтеров Франции Микаэль Зезе.
Невероятно, но факт: за время акции двоим счастливчикам удалось сделать ноги от спортсмена.
Источник:
Ссылки по теме:
- Какие вопросы, такие и ответы
- Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя
- Правдивая история про Лёху
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Саундтрек к пробежке
Новости партнёров
реклама
Подготовка Европы к массовым разворовываниям «коренным» населением
двое точно убегут