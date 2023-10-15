В Южной Корее разработали магические часы со снежной бурей внутри

538
1
1
Пока вы не видите их, в часах постоянно идёт снег, а как только посмотрите, они показывают время.
Снегом можно управлять с помощью жестов и создавать метель, либо вовсе стирать цифры с циферблата. В продажу пока не поступили.
В корпусе хитрая система вентиляторов, а сверху 3D-камера, отслеживающая жесты. За разработку ребята даже получили награду Red Dot Award 2023.
Источник:
Ссылки по теме:
- Афроамериканец показал копам, на что способно его тело
- В Китае выпустили робота-газонокосилку в виде Cybertruck
- Мечта детства стала явью: блогер из США, который косплеит Человека-паука, создал работающий веб-шутер
- Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать
- Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя
Новости партнёров
реклама
Но вот зачем там именно 3Д камера? Обычная тоже жесты может видеть.
И да. Игрушка, конечно.
Терять три секунды, пока метель успокоится", чтобы время посмотреть... Ну... Такое...
Типа гостям показать, "вау, смотрите как у меня круто".