В Южной Корее разработали магические часы со снежной бурей внутри

Снегом можно управлять с помощью жестов и создавать метель, либо вовсе стирать цифры с циферблата. В продажу пока не поступили.

В корпусе хитрая система вентиляторов, а сверху 3D-камера, отслеживающая жесты. За разработку ребята даже получили награду Red Dot Award 2023.



