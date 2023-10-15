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В Южной Корее разработали магические часы со снежной бурей внутри

В Южной Корее разработали магические часы со снежной бурей внутри

Автор:
15 октября 2023 11:34
Метки: В Южной Корее   Видео   Время   изобретение   круто   снежная буря   удивительно   часы   
538
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Пока вы не видите их, в часах постоянно идёт снег, а как только посмотрите, они показывают время.

Снегом можно управлять с помощью жестов и создавать метель, либо вовсе стирать цифры с циферблата. В продажу пока не поступили.


В корпусе хитрая система вентиляторов, а сверху 3D-камера, отслеживающая жесты. За разработку ребята даже получили награду Red Dot Award 2023.




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Метки: В Южной Корее   Видео   Время   изобретение   круто   снежная буря   удивительно   часы   
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1  комментарий
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52k
turyst 51 секунду назад
Хм... "Пенопласт", электростатика, вентиляторы.

Но вот зачем там именно 3Д камера? Обычная тоже жесты может видеть.

И да. Игрушка, конечно.
Терять три секунды, пока метель успокоится", чтобы время посмотреть... Ну... Такое...
Типа гостям показать, "вау, смотрите как у меня круто".
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