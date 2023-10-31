Теперь можно не копить на отдых за границей: в сети набирает популярность нейросеть Generative Fill от Adobe для видео

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Эта девушка продемонстрировала всю магию нейросети. При помощи инструмента можно добавлять или удалять фон с видео.
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Хотя какие они умные, если на нормальный отпуск заработать не могут...