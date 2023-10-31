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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 440 постов • 244 подписчика подписаться
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Теперь можно не копить на отдых за границей: в сети набирает популярность нейросеть Generative Fill от Adobe для видео

Теперь можно не копить на отдых за границей: в сети набирает популярность нейросеть Generative Fill от Adobe для видео

Автор:
31 октября 2023 11:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Generative Fill   Видео   Нейросеть   Фон   круто   удивительно   фотошоп   
1768
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Эта девушка продемонстрировала всю магию нейросети. При помощи инструмента можно добавлять или удалять фон с видео.

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Метки: Generative Fill   Видео   Нейросеть   Фон   круто   удивительно   фотошоп   
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6  комментариев
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1k
Миша 42 минуты назад
Теперь пусть думают как добавлять или удалять фон с денег, и распечатать.
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11k
Света 16 минут назад
Что за тупизна! Разве люди едут в отпуск исключительно ради фоток на фоне знаменитых мест? Нет, есть конечно некоторый процент идиотов, но основная масса едет на отдыхом, лечением, новыми впечатлениями, отвлечением от каждодневности, даже учёбы в некоторой мере. И вот тут при чём какая то нейросеть типа фотошопа?! Это не для отказа от отпуска, а для фотографий, для понтоворотов и врунов.
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3k
Шапкин 18 минут назад
Богатые будут ездить на курорты, а умные использовать нейросети.
Хотя какие они умные, если на нормальный отпуск заработать не могут...
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3k
Semёn 19 минут назад
Вода статична....
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38k
Седой Час назад
кругом обман...
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