"Мне нужнее": в Москве женщина позавидовала брендовым очкам и отняла их у прохожей

Ограбление средь бела дня произошло на улице Мясницкой. Жительница столицы неспешно шла по своим делам, не догадываясь, что её очки так понравятся другой женщине, которая не сможет удержаться от преступления.
30-летняя москвичка, заметив стильный аксессуар, долго не размышляла. Она догнала прохожую и потребовала отдать ей очки. Получив отказ, она просто сорвала их с головы прохожей и неспешно ушла.
Ограбленная 28-летняя девушка обратилась в полицию, и через время любительницу брендов задержали на улице Березки.
Источник:
Грабительницей оказалась ранее судимая 30-летняя москвичка,, которая стала фигуранткой нового для себя уголовного дела (предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации). Женщину отпустили под подписку о невыезде.
Источник:
- Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе
- Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде
- Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе
- Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями
- Неудачная кража велосипеда