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"Мне нужнее": в Москве женщина позавидовала брендовым очкам и отняла их у прохожей

"Мне нужнее": в Москве женщина позавидовала брендовым очкам и отняла их у прохожей

Автор:
13 октября 2023 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   брендовые вещи   кража   ограбление на улице   очки   полиция   
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Ограбление средь бела дня произошло на улице Мясницкой. Жительница столицы неспешно шла по своим делам, не догадываясь, что её очки так понравятся другой женщине, которая не сможет удержаться от преступления.

30-летняя москвичка, заметив стильный аксессуар, долго не размышляла. Она догнала прохожую и потребовала отдать ей очки. Получив отказ, она просто сорвала их с головы прохожей и неспешно ушла.


Ограбленная 28-летняя девушка обратилась в полицию, и через время любительницу брендов задержали на улице Березки.


Грабительницей оказалась ранее судимая 30-летняя москвичка,, которая стала фигуранткой нового для себя уголовного дела (предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации). Женщину отпустили под подписку о невыезде.

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Метки: Видео   Москва   брендовые вещи   кража   ограбление на улице   очки   полиция   
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2  комментария
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76k
Viktor 49 минут назад
Урка, она и есть урка! Хоть баба, хоть мужик!
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22k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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