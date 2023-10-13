"Мне нужнее": в Москве женщина позавидовала брендовым очкам и отняла их у прохожей

30-летняя москвичка, заметив стильный аксессуар, долго не размышляла. Она догнала прохожую и потребовала отдать ей очки. Получив отказ, она просто сорвала их с головы прохожей и неспешно ушла.

Ограбленная 28-летняя девушка обратилась в полицию, и через время любительницу брендов задержали на улице Березки.