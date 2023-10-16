FISHKINET
Сообщество Криминал 2265 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Москве воришка украл смартфон у уснувшей девушки и через несколько часов был задержан

В Москве воришка украл смартфон у уснувшей девушки и через несколько часов был задержан

Автор:
16 октября 2023 20:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Телефон   айфон   кража   полиция   
858
1
1

Даже не успел сдать айфон в скупку.

В последнее время в Москве стали как-то кучно воровать телефоны. При этом преступники подходят избирательно к модели техники и абы что не берут. Зато айфоны и дорогие, последних моделей смартфоны идут на ура. В основном жертвами ушлых воришек становились перебравшие алкоголя девушки и мужчины. Через время украденное. как правило, обнаруживали на Савёловском рынке, в скупке.


Интересно, что последнее ограбление до логического конца воришке довести не удалось. Действовал он по отработанной схеме: подсел к набравшейся и задремавшей девушке в кафе на ул. Родчельской, а затем вместе с незнакомцем столик покинул и айфон стоимостью 140 тысяч рублей.


Любителя яблокофонов взяли за жабры довольно быстро - он даже не успел отвезти гаджет перекупщикам.



Айфон был возвращён его владелице, а задержанный стал фигурантом уголовного дела по ст. «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Подозреваемый на время следствия отпущен под подписку о невыезде, а всем, кто хочет отдохнуть в общественном месте, правоохранители рекомендуют следить за своими вещами или, на всякий случай, брать с собой бабушкофон - такая техника не вряд ли будет интересна воришкам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   Телефон   айфон   кража   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр Полчаса назад
А, как это так - "стал фигурантом"? А, за что его тогда вообще задержали? Если на основании заявления потерпевшей, при наличии доказательной базы, откуда тут "подписка"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Ксения Лукашенкова-Денисова 3 минуты назад
Скажу резко,извините, не в защиту, а по фактам: а нахера эта жаба так накидалась,что отключилась прямо на столе?! Ты девушка или потерявшая лицо дрянь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 13 минут назад
Я полагал, что подобная схема уже давно канула в лету... - когда не чужой сотрудникам полиции человек, "спит" в людном месте, а рядом призывно отливает кожаным боком барсетка.
Ан нет - все новое, это хорошо забытое старое, только вместо барсетки телефон, а бонусом видеодоказуха со "случайной" уличной камеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 24 минуты назад
Как в Японии - на работе устала "девушка" и спит на улице.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гомерчик Полчаса назад
Хватит ворьё называть воришками!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кружок 39 минут назад
Эти москвичи вконец обнаглели ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 39 минут назад
очередной "хачикян" или "мордошвили"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отказ от миллиардов ради миллионов
Отказ от миллиардов ради миллионов
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Фото осени
Фото осени
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Автобус с пересадкой на метро

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#Прикол#машина#аварии#конфликт#Автовсячина#Прошлое#город
#интересно#люди#СССР#история#ДТП#интересное#новости#Россия#США#девушки
#факты#автомобили#автомир#в мире#кино#фильм#авто аварии#позитив#шоу бизнес#милота
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Украинская беженка продолжает возмущаться жадностью немецкого кавалера Украинская беженка продолжает возмущаться жадностью немецкого кавалера В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги Вор украл смартфон спящего работника закусочной Вор украл смартфон спящего работника закусочной Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Леденящая душу история о том, как девушка выпрашивала у своего парня айфон Леденящая душу история о том, как девушка выпрашивала у своего парня айфон

На что жалуетесь?

Вернуться