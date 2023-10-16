В Москве воришка украл смартфон у уснувшей девушки и через несколько часов был задержан

В последнее время в Москве стали как-то кучно воровать телефоны. При этом преступники подходят избирательно к модели техники и абы что не берут. Зато айфоны и дорогие, последних моделей смартфоны идут на ура. В основном жертвами ушлых воришек становились перебравшие алкоголя девушки и мужчины. Через время украденное. как правило, обнаруживали на Савёловском рынке, в скупке.

Интересно, что последнее ограбление до логического конца воришке довести не удалось. Действовал он по отработанной схеме: подсел к набравшейся и задремавшей девушке в кафе на ул. Родчельской, а затем вместе с незнакомцем столик покинул и айфон стоимостью 140 тысяч рублей.

Любителя яблокофонов взяли за жабры довольно быстро - он даже не успел отвезти гаджет перекупщикам.