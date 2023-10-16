В Москве воришка украл смартфон у уснувшей девушки и через несколько часов был задержан

Даже не успел сдать айфон в скупку.
В последнее время в Москве стали как-то кучно воровать телефоны. При этом преступники подходят избирательно к модели техники и абы что не берут. Зато айфоны и дорогие, последних моделей смартфоны идут на ура. В основном жертвами ушлых воришек становились перебравшие алкоголя девушки и мужчины. Через время украденное. как правило, обнаруживали на Савёловском рынке, в скупке.
Интересно, что последнее ограбление до логического конца воришке довести не удалось. Действовал он по отработанной схеме: подсел к набравшейся и задремавшей девушке в кафе на ул. Родчельской, а затем вместе с незнакомцем столик покинул и айфон стоимостью 140 тысяч рублей.
Любителя яблокофонов взяли за жабры довольно быстро - он даже не успел отвезти гаджет перекупщикам.
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Айфон был возвращён его владелице, а задержанный стал фигурантом уголовного дела по ст. «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Подозреваемый на время следствия отпущен под подписку о невыезде, а всем, кто хочет отдохнуть в общественном месте, правоохранители рекомендуют следить за своими вещами или, на всякий случай, брать с собой бабушкофон - такая техника не вряд ли будет интересна воришкам.
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Ан нет - все новое, это хорошо забытое старое, только вместо барсетки телефон, а бонусом видеодоказуха со "случайной" уличной камеры.