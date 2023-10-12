Солдат с юмором об очень "нужном и полезном" подарке

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Один из военнослужащих похвастался на камеру неожиданной вещью, которую им передали в качестве гуманитарной помощи.
Зато от чистого сердца
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Потому, кошачий корм не лишний.