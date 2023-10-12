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Солдат с юмором об очень "нужном и полезном" подарке

Солдат с юмором об очень "нужном и полезном" подарке

Автор:
12 октября 2023 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Гуманитарка   Прикол   Юмор   армия   гуманитарная помощь   помощь   
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Один из военнослужащих похвастался на камеру неожиданной вещью, которую им передали в качестве гуманитарной помощи.

Зато от чистого сердца

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Гуманитарка   Прикол   Юмор   армия   гуманитарная помощь   помощь   
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17  комментариев
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1k
... 57 минут назад
Уверен на 100% мужики куда нибудь применение найдут, солдатская смекалка не имеет границ. На крайняк залить внутрь масло отработку, и воткнуть туда электро нагреватель, а его к генератору.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
61k
pynh 38 минут назад
а это точно гуманитарная помощь для военных? может это для жителей? дома тоже нужно как-то строить/восстанавливать, сгодится все.
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4k
Горожанин 53 минуты назад
Юмор для солдата на фронте - духовное оружие. Молодцы. Но не по адресу просьба. В Новороссии много что восстанавать и возводить надо, в том числе различные строения. Современные батареи для этого тоже нужны. Нужная вещь для нужного дела. А вот кто водопроводную батарею в окоп (блиндаж) доставил - это не граждане, которые помогают. Это те, кто распределяет эту помощь на местах. Так что вопрос не ребятам и девушка, которые помогают, чем могут, а к начальству и тем кто на распределительных пунктах
работает в зоне СВО.
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28k
Lehoia 58 минут назад
А коробка с кошачьим кормом "felix" на переднем плане никого не смущает?
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76k
Viktor 59 минут назад
На тебе Боже, что мне не гоже!
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