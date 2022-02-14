Военный решил провести церемонию получения нового звания в бассейне

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В армии США церемонию присвоения звания можно провести в любом месте (в разумных рамках). Один из солдат выбрал бассейн в качестве места получения звания сержанта.
На опубликованных в сети кадрах шутник вместе с командиром и другими солдатами стоит по грудь в воде.
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