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Военный решил провести церемонию получения нового звания в бассейне

Военный решил провести церемонию получения нового звания в бассейне (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 12:04
Сообщество : Военное
Метки: США   Юмор   армия   бассейн   в мире   видео   звание   позитив   прикол   
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В армии США церемонию присвоения звания можно провести в любом месте (в разумных рамках). Один из солдат выбрал бассейн в качестве места получения звания сержанта.
На опубликованных в сети кадрах шутник вместе с командиром и другими солдатами стоит по грудь в воде.

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Метки: США   Юмор   армия   бассейн   в мире   видео   звание   позитив   прикол   
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