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Малыш решил помочь маме с уборкой комнаты. Он включил пылесос и начал повторять действие, которое видел ранее.
Какой хозяйственный!
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Что этому моральному уроду может быть противно в этом милом видео?