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Мамин помощник

Мамин помощник

Автор:
13 марта 2023 08:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   помощь   пылесос   
773
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Малыш решил помочь маме с уборкой комнаты. Он включил пылесос и начал повторять действие, которое видел ранее.

Какой хозяйственный!

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   помощь   пылесос   
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8  комментариев
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2k
Оксид Бетона Час назад
Ну почти. ))
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1k
Yow 5 минут назад
Это до первого смартфона)
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66k
Татьяна Юсова 13 минут назад
Мне интересно, какая падла под каждым постом ставит знак "противно"?
Что этому моральному уроду может быть противно в этом милом видео?
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3k
Артур 21 минуту назад
Маме есть на кого опереться
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13k
gavrosh Полчаса назад
Всё сразу прошарил. Больше помощи просить не будут.)))
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55
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Технически все сделано. Давайте не будем придираться к мелочам.
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1k
Alex 57 минут назад
Главное - участие )
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13k
Игорь Час назад
Я боялся этого шумного зверя в его возрасте =)))
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