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Сварщик года: солдат замкнул клеммы аккумулятора

Сварщик года: солдат замкнул клеммы аккумулятора

Автор:
25 июля 2022 12:04
Сообщество : Юмор
Метки: Сварщик   Юмор   аккумулятор   армия   видео   прикол   сварка   солдат   
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Верно говорят — кто в армии служил, тот в цирке не смеётся! Солдат переносил танковый аккумулятор и бляхой на ремне замкнул клеммы.

Источник:

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Метки: Сварщик   Юмор   аккумулятор   армия   видео   прикол   сварка   солдат   
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18  комментариев
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6k
ron 50 минут назад
гвоздь 150-ка, брошенный на клеммы авиационного аккумулятора, горит как бенгальский огонь. Правда, очень быстро ))
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1k
Tapapax 6 минут назад
Мне кажется, если вынуть ремень, то разбираться с проблемой станет как минимум удобнее...
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−16
00dfg32322 10 минут назад
Доктор Джонс - Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ !
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−16
00dfg32322 12 минут назад
трупики вы ё бываются ...
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−16
00dfg32322 13 минут назад
У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак пут/ леризма!
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21k
sanchesS80 16 минут назад
Постановка. Видно что сварка идёт со стороны живота парня. Если бы он замкнул 2 контакта, то сварилось бы сбоку. Плюс сама бляха разогрелась бы сильно.

Скорее всего болт приварили и вкрутили на место для видосика.
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191
сергей костюнин sanchesS80 8 минут назад
Тиктокеры хуле
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7k
Роман 17 минут назад
Меня дед как то мелкого(начальные классы) отправил включить на зарядку аккумулятор. А то что у меня в голове понятия плюс и минус еще нет он забыл. В общем если бы не унюхали запах паленых проводов, не стало бы у деда аккумулятора и кухонного подоконника.


Базовые курсы по электрике мне были проведены оперативно.
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−16
00dfg32322 19 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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1k
анатолий горленко 23 минуты назад
Чем больше солдат спит - тем меньше от него вреда.
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1k
Сергей 23 минуты назад
3.14здёж! Ничего он не замкнул! Это шутки у них такие. Просто болтом прикрутили.
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−13
антон киссе Полчаса назад
пушечное мясо
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289
Javier 39 минут назад
Солдаты это вчерашние школьники. Смотреть за ними надо постоянно!
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9k
Ф Ив 48 минут назад
Вот действительно легко отделался - яйца не зажарил.
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