Сварщик года: солдат замкнул клеммы аккумулятора

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Верно говорят — кто в армии служил, тот в цирке не смеётся! Солдат переносил танковый аккумулятор и бляхой на ремне замкнул клеммы.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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