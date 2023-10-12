Школьникам приходится перелезать забор, чтобы попасть на уроки

Удобнее всего перелезать оказалось возле баннера с поиском охраны для учебного заведения.
Жалобы на то, что учащимся СОШ № 96 приходится преодолевать полосу препятствия на пути к знаниям, появились в соцсетях. Замдиректора Анна Валетникова сказала , что вход закрыли «в рамках антитеррористической направленности», но всех предупреждали.
«Естественно, вход есть основной, он открыт с улицы Фрунзе. Вообще, это же не просто так, наша самодеятельность. Это в рамках антитеррористической направленности. Все документы говорят о том, что не должно быть сквозного прохода.
Вообще, все были заранее предупреждены, что второй вход будет закрыт. Родители были классными руководителями предупреждены».
Валетникова отметила, что вход закрыли в понедельник, как «в рамках антитеррористической направленности» справлялись до этого, она не уточнила.
«У нас очень много, получается, посторонних лиц проходит по территории – жителям так удобно. Это вот просто исключение [таких случаев], чтобы не было сквозного прохода».
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Ой, пойду таблетку приму, а то процветания не увижу.