FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7009 постов • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Школьникам приходится перелезать забор, чтобы попасть на уроки

Школьникам приходится перелезать забор, чтобы попасть на уроки

Автор:
12 октября 2023 08:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   в мире   дети   забо   знание   новости   школа   
730
1
1

Удобнее всего перелезать оказалось возле баннера с поиском охраны для учебного заведения.

Жалобы на то, что учащимся СОШ № 96 приходится преодолевать полосу препятствия на пути к знаниям, появились в соцсетях. Замдиректора Анна Валетникова сказала , что вход закрыли «в рамках антитеррористической направленности», но всех предупреждали.


«Естественно, вход есть основной, он открыт с улицы Фрунзе. Вообще, это же не просто так, наша самодеятельность. Это в рамках антитеррористической направленности. Все документы говорят о том, что не должно быть сквозного прохода.

Вообще, все были заранее предупреждены, что второй вход будет закрыт. Родители были классными руководителями предупреждены».


Валетникова отметила, что вход закрыли в понедельник, как «в рамках антитеррористической направленности» справлялись до этого, она не уточнила.

«У нас очень много, получается, посторонних лиц проходит по территории – жителям так удобно. Это вот просто исключение [таких случаев], чтобы не было сквозного прохода».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Новосибирск   в мире   дети   забо   знание   новости   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
171
Konst 39 минут назад
Видеозвонок не пробовали ставить? Говорят помогает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
no. 20 минут назад
если есть нормальный вход, то не "приходится", а осознанный выбор. видимо, дети воспитаны перебегающими дорогу в пяти метрах от светофора и давящими на дверь, на которой написано "на себя".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Полчаса назад
Нашел проблему - день прожит не зря. Из книги Семёна Дуракова "Государство и Я".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker Полчаса назад
Помню времена, когда школы заборами не ограждали...
Ой, пойду таблетку приму, а то процветания не увижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1334260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4,2 млн евро
Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную"...
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просмотр телевизора

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#позитив#США#забавно#милота#подборка#новости
#машина#автомир#в мире#аварии#авто аварии#Прикол#кино#факты#Москва#Россия
#автомобили#Юмор#интересное#ДТП#Автовсячина#история#КИтай#фильм#полиция#улыбнуло
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Такие разные впечатления девочки о школе Такие разные впечатления девочки о школе В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь... Первоклассник дурачится на школьной линейке Первоклассник дурачится на школьной линейке В Новосибирске девушка устроила стриптиз прямо в шаурмичной В Новосибирске девушка устроила стриптиз прямо в шаурмичной

На что жалуетесь?

Вернуться