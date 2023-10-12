Школьникам приходится перелезать забор, чтобы попасть на уроки

Жалобы на то, что учащимся СОШ № 96 приходится преодолевать полосу препятствия на пути к знаниям, появились в соцсетях. Замдиректора Анна Валетникова сказала , что вход закрыли «в рамках антитеррористической направленности», но всех предупреждали.





«Естественно, вход есть основной, он открыт с улицы Фрунзе. Вообще, это же не просто так, наша самодеятельность. Это в рамках антитеррористической направленности. Все документы говорят о том, что не должно быть сквозного прохода.

Вообще, все были заранее предупреждены, что второй вход будет закрыт. Родители были классными руководителями предупреждены».





Валетникова отметила, что вход закрыли в понедельник, как «в рамках антитеррористической направленности» справлялись до этого, она не уточнила.