Отец из Дагомыса ограбил церковь евангелистов

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А чтобы унести больше добра, взял на дело двоих детей.
На кадрах видно, как мужик с ребёнком в коляске подбирается ко входу, следом поспевает мальчик на самокате. Выломали дверь, первое, что приглянулось — светильник в форме сердечка.
Внутри перерыли всё, что могли, но вместо Грааля нашлись только ноутбук и несколько украшений. Батя года успел прерваться на перекур, всё это время за ним наблюдали сверху. Пастор уже пишет заявление в полицию.
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А чего не вмешались?
Молодец, детей с детства приучает к работе.
Вырастут, продолжат династию, так сказать, пойдут по стопам отца
в тюрьму.
- Из дома, вестимо!