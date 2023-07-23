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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 459 постов • 26 подписчиков подписаться
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Отец из Дагомыса ограбил церковь евангелистов

Отец из Дагомыса ограбил церковь евангелистов

Автор:
23 июля 2023 10:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Отец года   Церковь   в мире   дети   люди   новости   ограбление   
1286
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А чтобы унести больше добра, взял на дело двоих детей.

На кадрах видно, как мужик с ребёнком в коляске подбирается ко входу, следом поспевает мальчик на самокате. Выломали дверь, первое, что приглянулось — светильник в форме сердечка.

Внутри перерыли всё, что могли, но вместо Грааля нашлись только ноутбук и несколько украшений. Батя года успел прерваться на перекур, всё это время за ним наблюдали сверху. Пастор уже пишет заявление в полицию.


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Метки: Видео   Отец года   Церковь   в мире   дети   люди   новости   ограбление   
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9  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
--- всё это время за ним наблюдали сверху ---
А чего не вмешались?
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49k
turyst Полчаса назад
Семейный подряд.
Молодец, детей с детства приучает к работе.
Вырастут, продолжат династию, так сказать, пойдут по стопам отца
в тюрьму.
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24k
MrGod 39 минут назад
Очередной отец-синяк года.
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11k
Властелин 43 минуты назад
Что вообще можно забрать у нищебродов. .
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15k
Shtoppi Час назад
прям семейный подряд у них там.
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196
дмитрий викторович Shtoppi 55 минут назад
Детей не с кем оставить было.)))
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5k
Горожанин 2 часа назад
- Откуда, бандиты?
- Из дома, вестимо!
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