Отец из Дагомыса ограбил церковь евангелистов

На кадрах видно, как мужик с ребёнком в коляске подбирается ко входу, следом поспевает мальчик на самокате. Выломали дверь, первое, что приглянулось — светильник в форме сердечка.



Внутри перерыли всё, что могли, но вместо Грааля нашлись только ноутбук и несколько украшений. Батя года успел прерваться на перекур, всё это время за ним наблюдали сверху. Пастор уже пишет заявление в полицию.