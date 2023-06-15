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Волки терроризируют жителей поселка Сузун в Новосибирской области

Волки терроризируют жителей поселка Сузун в Новосибирской области

Автор:
15 июня 2023 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Новосибирск   Сузун   в мире   видео   волки   животные   люди   новости   
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По словам сибиряков, они насчитали около пяти волков. Звери абсолютно не боятся людей.

По словам автора поста, волки нападают на домашнюю птицу и дерутся с собаками. Местные жители опасаются, что животные могут напасть на людей в любой момент. Оказалось, что один из жителей поселка якобы содержит этих волков. При этом мужчина утверждает, что это не его питомцы.


Очевидцы замечают несколько особей в округе, а также знают, что они ночуют на пилораме. Известно, что ранее этот сибиряк, которого обвиняют в содержании волков, держал разных экзотических животных, включая крокодилов и обезьян.


Местные беспокоятся за свою безопасность, поскольку волки бродят в районах, где часто ходят люди, и совсем их не боятся. Жители уже обращались в администрацию по этому поводу, но просьбу их проигнорировали.


Источник:

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Метки: Новосибирск   Сузун   в мире   видео   волки   животные   люди   новости   
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3  комментария
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33k
Андрей Иванов Час назад
Какие то волки у них не такие. Больше на собак похоже на одичавших собак, или на помесь с волками тех же собак. Тогда понятно, почему не боятся.
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2k
nukaktotak 16 минут назад
какие-то странные волки

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25k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
Волки? Это разве не шакалы?
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