Волки терроризируют жителей поселка Сузун в Новосибирской области

По словам автора поста, волки нападают на домашнюю птицу и дерутся с собаками. Местные жители опасаются, что животные могут напасть на людей в любой момент. Оказалось, что один из жителей поселка якобы содержит этих волков. При этом мужчина утверждает, что это не его питомцы.





Очевидцы замечают несколько особей в округе, а также знают, что они ночуют на пилораме. Известно, что ранее этот сибиряк, которого обвиняют в содержании волков, держал разных экзотических животных, включая крокодилов и обезьян.





Местные беспокоятся за свою безопасность, поскольку волки бродят в районах, где часто ходят люди, и совсем их не боятся. Жители уже обращались в администрацию по этому поводу, но просьбу их проигнорировали.



