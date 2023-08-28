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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 657 постов • 38 подписчиков подписаться
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В Новосибирске девушка устроила стриптиз прямо в шаурмичной

В Новосибирске девушка устроила стриптиз прямо в шаурмичной

Автор:
28 августа 2023 09:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Наркотики   Новосибирск   в мире   люди   стриптиз   шаурмичная   
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Очевидцы решили перекусить и приехали в круглосуточный ларек с шаурмой. Каково же было их удивление, когда они увидели обнаженную девушку.

Оказалось, что неадекватка была под "солью". Молодая особа просила вызвать полицию, так как её якобы держали в подвале, били и съели ее ребенка.

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Метки: Видео   Наркотики   Новосибирск   в мире   люди   стриптиз   шаурмичная   
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43  комментария
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35k
Опаньки 2 часа назад
Надо жу было стекла так неудачно затонировать
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8k
Владимир 10 минут назад
Страшно и жутко...
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3k
Руслан 17 минут назад
Пора сажать и потребителей дури. Это её так накрыло, на измену. А других накроет так, что пойдут убивать...Причём всем всё известно: кто продаёт, где продаёт, кому продаёт.
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5k
sergonly 19 минут назад
Чем они шаварму посыпают ?!?!?!?
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1k
Mikhail 24 минуты назад
реакция людей, превращающихся в толпу животных - конечно предсказуема. смешно, прямо пиз*ец.
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1k
Пчёлкин Полчаса назад
Это обычный геноцид.
Задайте себе вопрос : неужели нельзя обнаружить и уничтожить все точки по сбыту этого говна?
Кому это выгодно?
Попробуйте взять хоть маленький кредит и не платить - достанут из под земли, а тут десятилетиями торгуют и ничего - бизнес идёт, никто ничего сделать не может, никто не может найти главарей. Зоны забиты пешками по 228, а организаторы живут и радуются.
Можете минусить. Только не забудьте, хотя бы для себя, честно ответить на вопросы выше.
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1k
Николай 38 минут назад
Я вот этих солевых не понимаю. Сейчас у нее прям пипец типа какой кайф?
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328
Алексей Бляйбтрой 40 минут назад
сиськи норми
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326
skorpin 41 минуту назад
Видно что ей стыдно)))
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10k
Maddy8 48 минут назад
Не соврали: так вкусно, что с ума сойти.
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12k
Марсианин 52 минуты назад
Где стриптиз-то?
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6k
Wadim 56 минут назад
ну обычная альфа-пвп )
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11k
Властелин 59 минут назад
Да её штырит.
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8k
Дмитрий Час назад
Есть специалисты? Это у неё свои такие или всё же накачала?
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346
Александр Богомолов Час назад
Операторская работа - 2. Совсем не старался.
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10k
Garpia121 Час назад
Биомусор.
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18k
Александр Час назад
Чья то дочь, чья то мать...
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2k
Никита Сергеевич Час назад
Обдолбанная в хлам. Интересно, полицию кто-нибудь вызвал или все любовались?
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5k
Kozlodoev Час назад
Бутират в деле.

А сиськи норм.
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6k
Бу 2 часа назад
сиське у нее норм)
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320
Илья Бу Час назад
Силикон хороших денег стоит. Интересно кто её так угостил?
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Всякое говно жрут, чтобы кайфануть, а по итогу крышу сносит...
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