В Новосибирске девушка устроила стриптиз прямо в шаурмичной

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Очевидцы решили перекусить и приехали в круглосуточный ларек с шаурмой. Каково же было их удивление, когда они увидели обнаженную девушку.
Оказалось, что неадекватка была под "солью". Молодая особа просила вызвать полицию, так как её якобы держали в подвале, били и съели ее ребенка.
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Задайте себе вопрос : неужели нельзя обнаружить и уничтожить все точки по сбыту этого говна?
Кому это выгодно?
Попробуйте взять хоть маленький кредит и не платить - достанут из под земли, а тут десятилетиями торгуют и ничего - бизнес идёт, никто ничего сделать не может, никто не может найти главарей. Зоны забиты пешками по 228, а организаторы живут и радуются.
Можете минусить. Только не забудьте, хотя бы для себя, честно ответить на вопросы выше.
Вы не можете в силу ограниченности понять, что в сей бизнес приходят не только новые пешки, но и новые боссы.
Что происходят переделы, что люди исчезают, растворяются так сказать.....в бочках с химией...
Просто эти места замещают следующие падкие до мгновенной наживы.
Во всём мире не могут побороть наркомафию, а Вы такой "правдоруб" с Фишек, с крошечным мозгом - "я знаю как победить наркомафию!"
и человек написал что должны выявлять, а не то, что он сам знает как.
А сиськи норм.