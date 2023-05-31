Переиграл: предложение руки и сердца в Диснейленде

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Мужчина и женщина решили почти одновременно сделать друг другу предложение руки и сердца в Диснейленде. Комичный момент оказался запечатлен на видео.
- Выходи за меня!
- Нет, ты выходи за меня!
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Метки: видео диснейленд добро милота позитив предложение
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И вообще, где там мужчина? Кто из двоих?
В наше время так легко ошибиться.....