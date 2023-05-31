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Переиграл: предложение руки и сердца в Диснейленде

Переиграл: предложение руки и сердца в Диснейленде

Автор:
31 мая 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: видео   диснейленд   добро   милота   позитив   предложение   
1273
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Мужчина и женщина решили почти одновременно сделать друг другу предложение руки и сердца в Диснейленде. Комичный момент оказался запечатлен на видео.

- Выходи за меня!
- Нет, ты выходи за меня!

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Метки: видео   диснейленд   добро   милота   позитив   предложение   
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6  комментариев
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25k
Михаил Сметанкин 39 минут назад
Вот это я понимаю - настоящая взаимность!
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3k
Natalia 36 минут назад
Классная ситуация, будет что вспомнить и рассказать детям. Пусть долго и счастливо у них все будет)
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22k
sanchesS80 56 минут назад
Желания совпали и это главное.
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15k
Smiley Час назад
Странно сказать мужчине "Выходи за меня!".
И вообще, где там мужчина? Кто из двоих?
В наше время так легко ошибиться.....
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41k
Лесли 🥰 2 часа назад
Зачем так дико визжать за кадром?!)
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Fidel

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