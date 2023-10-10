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Пожарно-техническое вооружение из пластилина

Пожарно-техническое вооружение из пластилина

Автор:
10 октября 2023 10:49
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   круто   лепка   пластилин   подарные   талант   хобби   
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Хобби из детства нашло отражение в службе пожарного "Специального управления ФПС № 8 МЧС России" Михаила Иванова. Своё свободное время он посвящает лепке из пластилина, а пожарная охрана стала любимой тематикой поделок.

"Именно в процессе лепки на пожарную тематику у детей возникает множество вопросов, связанных с основами пожарной безопасности, на которые я с удовольствием им отвечаю".


На силы и средства ушло 4 килограмма пластилина.

Источник:

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Метки: Видео   круто   лепка   пластилин   подарные   талант   хобби   
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