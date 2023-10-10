Пожарно-техническое вооружение из пластилина

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Хобби из детства нашло отражение в службе пожарного "Специального управления ФПС № 8 МЧС России" Михаила Иванова. Своё свободное время он посвящает лепке из пластилина, а пожарная охрана стала любимой тематикой поделок.
"Именно в процессе лепки на пожарную тематику у детей возникает множество вопросов, связанных с основами пожарной безопасности, на которые я с удовольствием им отвечаю".
На силы и средства ушло 4 килограмма пластилина.
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