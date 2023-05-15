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Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта

Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта

Автор:
15 мая 2023 09:13
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Крым   Осколок льда   Степан Гончаренко   ария   видео   музыкант   талант   
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Слепой крымский певец Степан Гончаренко радует туристов и местных жителей песнями известных музыкантов. Один из прохожих запечатлел, как мужчина исполнят песню "Осколок льда" группы Ария.

Прекрасный и хорошо поставленный голос.

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Метки: Крым   Осколок льда   Степан Гончаренко   ария   видео   музыкант   талант   
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5  комментариев
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3k
Александр Час назад
Круто!
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11k
Dmitry 2 минуты назад
Сильно!
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632
JOKER1000 12 минут назад
по-моему, я встречал его в Гурзуфе, хорошо поёт
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2k
Alex 14 минут назад
Просто огонь!!!
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5k
Андрей 50 минут назад
Сильно. Пробрало...
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