Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта

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Слепой крымский певец Степан Гончаренко радует туристов и местных жителей песнями известных музыкантов. Один из прохожих запечатлел, как мужчина исполнят песню "Осколок льда" группы Ария.
Прекрасный и хорошо поставленный голос.
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