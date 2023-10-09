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В Ханты-Мансийске мужчина ударил пасынка и заработал уголовную статью

В Ханты-Мансийске мужчина ударил пасынка и заработал уголовную статью

Автор:
09 октября 2023 14:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СК   истязание   отчим   пасынок   ребёнок   ханты-мансийск   
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За систематические удары ладонью по голове и спине ребёнка мужчине грозит от трёх до семи лет колонии.

В Ханты-Мансийске задержали мужчину, который систематически избивает 7-летнего пасынка. Поводом для проверки и последующего ареста стали скандальные кадры из лифта, на которых 37-летний местный житель отвешивает увесистый подзатыльник своему пасынку.

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Местные жители выступили с резкой критикой отчима, который распускает руки только из-за того, что ему не понравилось, как стоит мальчик в лифте. Полиция со своей стороны сразу начала проверку, затем дело забрал местный СК.

По итогам проверки выяснилось, что герой видео поднимает руку на ребёнка не впервые. По версии следователя, в разные периоды 2023 года отчим много раз бил находящегося у него на иждевении мальчика ладонью по голове и спине.


"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего). По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.


По предъявленному обвинению мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу.

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Метки: Видео   СК   истязание   отчим   пасынок   ребёнок   ханты-мансийск   
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7  комментариев
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1k
Илья 44 минуты назад
Мужик 1000 раз подумай нужна ли тебе РСПха . Если нужна то веди себя с ребёнком максимально корректно и адекватно , не пытайся его воспитывать или тем более бить . На зону можно отправится на раз-два.
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22k
BiZ 4 минуты назад
а в чем ненормальность стояния была?
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3k
kuchipachi 8 минут назад
Он просто воспитывает ребёнка так, как требуют того комментаторы на фишках
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10k
МихА 15 минут назад
УРОД
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157
Konst Полчаса назад
На видео мужчину не увидел, только био-мусор в камуфляже! Надеюсь ему мужики на зоне объяснят как надо обращаться с детьми!
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12k
Rus77 44 минуты назад
Мало! Таких выродков нужно изолировать от общества!!!
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23k
ЦСКА 56 минут назад
Ублюдок какой а! Явно тварь в детстве били много! Выродок вонючий!
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