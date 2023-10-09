В Ханты-Мансийске мужчина ударил пасынка и заработал уголовную статью

В Ханты-Мансийске задержали мужчину, который систематически избивает 7-летнего пасынка. Поводом для проверки и последующего ареста стали скандальные кадры из лифта, на которых 37-летний местный житель отвешивает увесистый подзатыльник своему пасынку.

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Местные жители выступили с резкой критикой отчима, который распускает руки только из-за того, что ему не понравилось, как стоит мальчик в лифте. Полиция со своей стороны сразу начала проверку, затем дело забрал местный СК.