В Ханты-Мансийске мужчина ударил пасынка и заработал уголовную статью

За систематические удары ладонью по голове и спине ребёнка мужчине грозит от трёх до семи лет колонии.
В Ханты-Мансийске задержали мужчину, который систематически избивает 7-летнего пасынка. Поводом для проверки и последующего ареста стали скандальные кадры из лифта, на которых 37-летний местный житель отвешивает увесистый подзатыльник своему пасынку.
Местные жители выступили с резкой критикой отчима, который распускает руки только из-за того, что ему не понравилось, как стоит мальчик в лифте. Полиция со своей стороны сразу начала проверку, затем дело забрал местный СК.
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По итогам проверки выяснилось, что герой видео поднимает руку на ребёнка не впервые. По версии следователя, в разные периоды 2023 года отчим много раз бил находящегося у него на иждевении мальчика ладонью по голове и спине.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего). По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По предъявленному обвинению мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу.
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