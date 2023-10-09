Французский художник создал невидимую лодку-иллюзию

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Он переоборудовал обычную моторную лодку и спрятал ее внутрь «скалы», что снаружи выглядит так, будто по воде плывет просто гигантская каменная глыба.
На создание «каменной» лодки у него ушло шесть недель, а материалом для имитации скалы послужили полистирол и эпоксидная смола.
По словам художника, его идеей было создать такое плавательное средство, чтобы оно идеально вписывалось в природный пейзаж.
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