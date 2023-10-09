FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1159 постов • 894 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Сделай сам!
Французский художник создал невидимую лодку-иллюзию

Французский художник создал невидимую лодку-иллюзию

Автор:
09 октября 2023 09:22
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   в мире   глыба   забавно   иллюзия   лодка   художник   
939
1
1

Он переоборудовал обычную моторную лодку и спрятал ее внутрь «скалы», что снаружи выглядит так, будто по воде плывет просто гигантская каменная глыба.

На создание «каменной» лодки у него ушло шесть недель, а материалом для имитации скалы послужили полистирол и эпоксидная смола.

По словам художника, его идеей было создать такое плавательное средство, чтобы оно идеально вписывалось в природный пейзаж.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Видео   в мире   глыба   забавно   иллюзия   лодка   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
MPEG-8 50 минут назад
Врёт он всё, нелегальных мигрантов будет в страну доставлять за небольшое вознаграждение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 8 минут назад
Нужно было сделать лодку в виде клопа, то сейчас самый французский тренд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

454854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Набирающие популярность в сообществах
Cloudflare и ECH: интернет без ограничений и блокировок
Cloudflare и ECH: интернет без ограничений и блокировок
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Израиль#факты#в мире#Юмор#сарказм#дети#деньги#школа
#история#СССР#Прикол#забавно#природа#США#ограбление#Россия
#животные#люди#интересно#палестина#кино#собака#шоу бизнес#фильм
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Впечатляющий рисунок художника Впечатляющий рисунок художника Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам Идеальная маскировка женщины с коляской Идеальная маскировка женщины с коляской Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия» Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия» Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником

На что жалуетесь?

Вернуться