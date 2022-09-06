Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам

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У берегов Массачусетса (США) акула выскочила из воды и напугала любителей рыбной ловли . Хищница запрыгнула в лодку и вынудила рыбаков спасаться бегством.
В результате инцидента никто из героев ролика не пострадал. Акулу чуть позже выпустили обратно в воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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