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Сообщество Лагуна акул 76 постов • 47 подписчиков подписаться
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Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам

Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам

Автор:
06 сентября 2022 08:42
Сообщество : Лагуна акул
Метки: США   акула   в мире   видео   животные   лодка   неожиданно   
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У берегов Массачусетса (США) акула выскочила из воды и напугала любителей рыбной ловли . Хищница запрыгнула в лодку и вынудила рыбаков спасаться бегством.
В результате инцидента никто из героев ролика не пострадал. Акулу чуть позже выпустили обратно в воду.

Источник:

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Метки: США   акула   в мире   видео   животные   лодка   неожиданно   
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