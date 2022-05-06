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Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия»

Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия»

Автор:
06 мая 2022 11:15
Сообщество : Искусство
Метки: pwnisher   в мире   видео   интересно   искусство   соревнование   художник   
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Калифорнийский режиссёр и 3D-художник Клинтон «pwnisher» Джонс вновь предложил аниматорам со всего мира поучаствовать в небольшом конкурсе. Художники получили от автора анимацию в качестве примера и задачу создать короткий ролик на тему «Бесконечные путешествия». Вот что у них получилось.

Множество интересных историй в одном видео

В конкурсе участвовали 2448 художников. 5 финалистов получили интересные и дорогостоящие призы от спонсоров. 100 лучших работ были объединены в 9-минутный ролик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: pwnisher   в мире   видео   интересно   искусство   соревнование   художник   
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6  комментариев
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
5k
Leo Sun Полчаса назад
Цукербергская мета-вселенная исправно ведёт свою повестку. А бараны и овцы, как всегда, радостно и с гордостью со всех ног несутся в стойло...
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35k
Рекламщик 2 часа назад
Ссылка coub.com
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7k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Класс
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−8
MrPalych 2 часа назад
оч круто. ребята молодцы. для меня лично - это совершенное волшебство))
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1k
beo 2 часа назад
Do not use drugs in to the train.
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