Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия»

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Калифорнийский режиссёр и 3D-художник Клинтон «pwnisher» Джонс вновь предложил аниматорам со всего мира поучаствовать в небольшом конкурсе. Художники получили от автора анимацию в качестве примера и задачу создать короткий ролик на тему «Бесконечные путешествия». Вот что у них получилось.
Множество интересных историй в одном видео
В конкурсе участвовали 2448 художников. 5 финалистов получили интересные и дорогостоящие призы от спонсоров. 100 лучших работ были объединены в 9-минутный ролик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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