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Сообщество Жизнь в США 1105 постов • 254 подписчика подписаться
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Парень увидел пожар в квартире соседей и вызвал спасателей, но есть нюанс

Парень увидел пожар в квартире соседей и вызвал спасателей, но есть нюанс

Автор:
07 октября 2023 11:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 911   Видео   США   ккмин   пожар   соседи   телевизор   
1325
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Житель США заметил из окна, что в доме неподалеку разгорается пожар, и незамедлительно вызвал 911.

Пожарные оперативно приехали и поняли, что никакого возгорания нет. Оказалось, что это был огромный телевизор, на котором включили ролик с камином в разрешении 4K.


Вот так заботься о соседях

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Метки: 911   Видео   США   ккмин   пожар   соседи   телевизор   
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3  комментария
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670
Чендлер 58 минут назад
Обнажды, в 80х, я чуть не вызвал пожарку, а оказалось это была цветомузыка.
Спасло то, что там открыли форточку ,и я услышал музон в такт...
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12k
Григорий Бабкин 2 минуты назад
Дебилу за ложный вызов уже счёт выставили?
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32k
Teodor 22 минуты назад
Как было сказано в Алисе в Стране чудес, если бы некоторые не совали свой нос в чужие дела - Земля быстрее вращалась бы.
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