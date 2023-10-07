Парень увидел пожар в квартире соседей и вызвал спасателей, но есть нюанс

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Житель США заметил из окна, что в доме неподалеку разгорается пожар, и незамедлительно вызвал 911.
Пожарные оперативно приехали и поняли, что никакого возгорания нет. Оказалось, что это был огромный телевизор, на котором включили ролик с камином в разрешении 4K.
Вот так заботься о соседях
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