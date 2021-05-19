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В американском городе Чикаго кошка не стала дожидаться пожарных и выпрыгнула из окна охваченного огнем пятого этажа . На опубликованном в сети видео слышны испуганные выкрики из собравшейся толпы, а затем вздох облегчения.
В копилке животного осталось 8 жизней
Один из очевидцев запечатлел, как напуганное животное выпрыгивает из окна, отскакивает от газона при приземлении и убегает, как ни в чем не бывало. Что же касается пожара, то он был быстро потушен.
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