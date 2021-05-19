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Сообщество Без кота и жизнь не та 889 постов • 382 подписчика подписаться
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В США кошка пожертвовала одной из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания

В США кошка пожертвовала одной из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 13:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   пожар   сша   чикаго   
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В американском городе Чикаго кошка не стала дожидаться пожарных и выпрыгнула из окна охваченного огнем пятого этажа . На опубликованном в сети видео слышны испуганные выкрики из собравшейся толпы, а затем вздох облегчения.

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Метки: видео   животные   кот   пожар   сша   чикаго   
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5  комментариев
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48
Глазастый Пью 50 минут назад
И без всяких "супергероев". Они среди нас... на ковре, на холодильнике, на диване, в коробке. А ну достань из холодильника принадлежащую им колбасу и отдай законному владельцу!
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20k
hebpat 17 минут назад
пятый не предел, у нас с восьмого навернулся и ничего жив, ничё не сломал, правда внизу был бетон, так что морда была малось в крови, неделю с зелёной мордой ходил, на коте всё зажило как на собаке
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15k
Топпер Харли Полчаса назад
Мой покойный кот(брат помню и горжусь) это делал с пятого на земельку чуть ли не каждый день, видимо читтер.
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6k
Игорь 41 минуту назад
ну убегает то она убегает - в горячке, а что там внутри - не известно. Но котейке - здоровья
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−56
Владимир 56 минут назад
Это вершина эволюции!
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