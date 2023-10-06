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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 796 постов • 41 подписчик подписаться
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В Уфе юный «пироманьяк» пытался зажигалкой поджечь Porsсhe, а затем спалил мусорку

В Уфе юный «пироманьяк» пытался зажигалкой поджечь Porsсhe, а затем спалил мусорку

Автор:
06 октября 2023 09:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Porsсhe   Видео   УФА   мусорка   пироманьяк   пожар   спалил   школьник   
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Школьник зажигалкой пытался поджечь припаркованный во дворе дома на улице Домашникова Porsсhe — его действия попали в обзор камеры.

На записи видно, как подросток подходит к элитной иномарке. Он подносит зажигалку к капоту автомобиля — у него ничего не выходит. Однако школьник решает не отчаиваться и опробовать навыки поджигателя на местной мусорке.


Хулиган идет сначала к одному контейнеру и зажигалкой подпаливает отходы. Такую же процедуру он совершает с соседней урной. В этот раз у подростка все получается — яркое пламя разгорается на площадке.

После, судя по всему, поняв серьезность своих действий, подросток пытается сбить огонь. Но пламя уже начинает серьезно разгораться. Испугавшись, он убегает прочь от места преступления.


Уфимцы, возгорание потушили жильцы — они справились своими силами, таская ведрами воду. Личность «пироманьяка» им известна.

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Метки: Porsсhe   Видео   УФА   мусорка   пироманьяк   пожар   спалил   школьник   
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17  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Сразу "пироманьяк"! Фи, как не демократично и не толерантно. Сейчас нет мелких уродов, а есть дети с особенностями развития.
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8k
Nikolay Час назад
Напомнило:
"Вчера в больницу обратился маленький мальчик с гвоздем в попе.
По его словам, он царапал на новеньком Лексусе слово "лох" и вдруг рука соскользнула."
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14k
Всё – приехали! Час назад
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65
Dimonio Час назад
Дети вымещают эмоции от проблем в семье. Дело в горе-родителях.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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105
ruslan d 2 часа назад
Поджечь помойку это классика , сколько раз в районе такое видел ...
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5k
Наталья 2 часа назад
Осеннее обострение, что ли?
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Щас найдут 3.14здюка и его нерадивые предки узнают, почем ремонт капота поршака)))
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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1k
Илья 2 часа назад
Пора вводить огромные штрафы для родителей если их детишки не окажутся дома в 21: 00 до 14 лет и 22:00 до 18 лет . Толпы [мат] шатаются до утра городу и творят всякое не хорошее. А родителям глубоко фиолетово где их малолетние дебилы .
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105
ruslan d Илья 2 часа назад
Вообще-то есть ограничения для мелких , недавно на ЯП было... Там пацана просто поймали , он на самокате катался , ничего не совершал , но мелкий . Так его родителей потом серьезно нагружала и школа и ДКМ .
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ruslan d Илья 2 часа назад
Слушай , проблемы с ДКМ это тоже далеко не подарок, но согласен , наказание рублём вполне эффективно .
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