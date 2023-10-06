В Уфе юный «пироманьяк» пытался зажигалкой поджечь Porsсhe, а затем спалил мусорку

На записи видно, как подросток подходит к элитной иномарке. Он подносит зажигалку к капоту автомобиля — у него ничего не выходит. Однако школьник решает не отчаиваться и опробовать навыки поджигателя на местной мусорке.





Хулиган идет сначала к одному контейнеру и зажигалкой подпаливает отходы. Такую же процедуру он совершает с соседней урной. В этот раз у подростка все получается — яркое пламя разгорается на площадке.



После, судя по всему, поняв серьезность своих действий, подросток пытается сбить огонь. Но пламя уже начинает серьезно разгораться. Испугавшись, он убегает прочь от места преступления.





Уфимцы, возгорание потушили жильцы — они справились своими силами, таская ведрами воду. Личность «пироманьяка» им известна.