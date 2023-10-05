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Шашлыки прямо на&nbsp;балконе. Как вам такое?

Шашлыки прямо на балконе. Как вам такое?

Автор:
05 октября 2023 11:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   балкон   бутово   люди   негатив   шашлыки   
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Жильцы ЖК «Новое Бутово» в Москве жалуются на соседей, которые периодически разводят костёр в квартире и жарят на нём мясо.

Говорят, там образовался притон, а хозяин часто приводит домой девушек и «устраивает с ними оргии». При этом на все претензии мужчина отвечает: «Это моя квартира, что хочу, то и делаю».


Полиция, по словам обеспокоенных жильцов, тоже бездействует и лишь советует писать коллективную жалобу.

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Метки: Видео   балкон   бутово   люди   негатив   шашлыки   
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14  комментариев
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32k
Teodor 2 часа назад
В пожарку звякнуть... А что? Открытое пламя в помещении - парни с удовольствием окатят дегенератов из брандспойта сделав вид, что не поняли, что "там все под контролем в СВОЕЙ квартире"... Да и похер им на тот контроль - для них огонь есть огонь. А местным ментам (что работать не хотят) веселую жизнь устроить - начальству написать вышестоящему да через ступень с жалобой на бездействие и возможные тяжелейшие последствия. Коли до губернатора дойдет их мехом наружу вывернут (и они это знают).
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14k
Ivan 11 минут назад
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121
Феличита 19 минут назад
«Это моя квартира, что хочу, то и делаю».
----------------
не вопрос, но всё что ты делаешь должно оставаться в границах твоей квартиры: шум, свет, грязь, дым и т.д.
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7k
Marlboro Полчаса назад
У нас запрещено жарить на балконе используя открытый огонь: уголь, газ. Электрогриль не запрещен. Иногда жарим шашлык на нем. На углях бесспорно вкусней, но когда очень хочется шашлык, то можно и такой.
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323
Михаил Час назад
Баранину жарят?
20-30 бур в пол и туда шланг, раз всем насрать на огонь, всем будет насрать на воду... так хоть пожара не будет...
А вообще оч странно что всем пох... чтото тут нечисто...
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301
Серега Михаил 45 минут назад
Свинину.
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323
Михаил Роман 21 минуту назад
Ну мне кажется что пожарные поболе нальют в случае чего...

Реально не верю что милиции пофигу после вызова на 112...
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Пожарным надо звонить, они умеют устраивать веселую жизнь нарушителям.
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323
Михаил turyst 19 минут назад
А Соседи снизу интересно что выберут-пожар во всем доме с последующим потопом на несколько этажей, либо на этаж, максимум 2?
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17k
K7OO 2 часа назад
Какая-то мутная история. Если бы там реально жарили шашлыки на открытом огне, то лавочку давно бы прикрыли. Вряд ли в Бутово живут "неприкасаемые", которых нельзя трогать. А сидеть за бездействие в случае возникновения пожара никто не захочет. Скорее всего, просто конфликт между соседями, с аргументами соответствующего уровня. Ну а журналисты, как всегда, пытаются на этом хайповать.
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