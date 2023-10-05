Шашлыки прямо на балконе. Как вам такое?

Говорят, там образовался притон, а хозяин часто приводит домой девушек и «устраивает с ними оргии». При этом на все претензии мужчина отвечает: «Это моя квартира, что хочу, то и делаю».





Полиция, по словам обеспокоенных жильцов, тоже бездействует и лишь советует писать коллективную жалобу.