Шашлыки прямо на балконе. Как вам такое?

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Жильцы ЖК «Новое Бутово» в Москве жалуются на соседей, которые периодически разводят костёр в квартире и жарят на нём мясо.
Говорят, там образовался притон, а хозяин часто приводит домой девушек и «устраивает с ними оргии». При этом на все претензии мужчина отвечает: «Это моя квартира, что хочу, то и делаю».
Полиция, по словам обеспокоенных жильцов, тоже бездействует и лишь советует писать коллективную жалобу.
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не вопрос, но всё что ты делаешь должно оставаться в границах твоей квартиры: шум, свет, грязь, дым и т.д.
А вообще оч странно что всем пох... чтото тут нечисто...
Реально не верю что милиции пофигу после вызова на 112...