В Москве сотрудники алкомаркета избили посягнувшего на сухарики мужчину

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Продавцы выволокли мужчину на улицу и избили на глазах у прохожих, которые засняли сцену экзекуции на камеру телефона.
Полиция допросила одного из приезжих. 26-летний Паистан считает, что ничего такого он не сделал. Однако на вопрос представителей правопорядка, считает ли он себя виновным, иностранный специалист на всякий случай решил извиниться
Против мигрантов возбудили уголовное дело.
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