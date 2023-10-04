В Москве сотрудники алкомаркета избили посягнувшего на сухарики мужчину

Полиция допросила одного из приезжих. 26-летний Паистан считает, что ничего такого он не сделал. Однако на вопрос представителей правопорядка, считает ли он себя виновным, иностранный специалист на всякий случай решил извиниться

Против мигрантов возбудили уголовное дело.