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В Москве сотрудники алкомаркета избили посягнувшего на сухарики мужчину

В Москве сотрудники алкомаркета избили посягнувшего на сухарики мужчину

Автор:
04 октября 2023 09:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Видео   Подмосковье   алкомаркет   избили покупателя   конфликт   люди   мигранты   сухарики   
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Продавцы выволокли мужчину на улицу и избили на глазах у прохожих, которые засняли сцену экзекуции на камеру телефона.

Полиция допросила одного из приезжих. 26-летний Паистан считает, что ничего такого он не сделал. Однако на вопрос представителей правопорядка, считает ли он себя виновным, иностранный специалист на всякий случай решил извиниться


Против мигрантов возбудили уголовное дело.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   алкомаркет   избили покупателя   конфликт   люди   мигранты   сухарики   
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6  комментариев
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56k
dima423 Полчаса назад
комментарий в конце видео умиляет - "прям внатуре сухарики спи*дишь тебя отпи*дят"... с таким сарказмом) А то что НИЧЕГО не надо пи*дить в голову не приходит?
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3k
Руслан Полчаса назад
Красть грешно.
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11k
Андрей Ма-С 57 минут назад
ну как бы даже не очень сильно довольный нашей миграционной политикой в данном случае я бы поддержал мигрантов.
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69
ruslan d Час назад
Как еще объяснить человеку , что воровать плохо ?
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