В московском метро мигранты устроили побоище и не хотели успокаиваться, мешая другим пассажирам

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Конфликт начался из-за места. Один приезжий требовал уступить ему, но чернокожий парень взбесился из-за этого. Всё дошло до драки. Мужчины мешали всем остальным до тех пор, пока девушка не позвонила машинисту поезда.
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Мне бы тоже такое не понравилось.