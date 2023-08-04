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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 522 поста • 28 подписчиков подписаться
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В московском метро мигранты устроили побоище и не хотели успокаиваться, мешая другим пассажирам

В московском метро мигранты устроили побоище и не хотели успокаиваться, мешая другим пассажирам

Автор:
04 августа 2023 09:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   конфликт   люди   место   мигранты   московское метро   
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Конфликт начался из-за места. Один приезжий требовал уступить ему, но чернокожий парень взбесился из-за этого. Всё дошло до драки. Мужчины мешали всем остальным до тех пор, пока девушка не позвонила машинисту поезда.

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Метки: Видео   драка   конфликт   люди   место   мигранты   московское метро   
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11  комментариев
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10k
Том Сойер 50 минут назад
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21k
иванов дмитрий 13 минут назад
На видео которое показывает у меня - один офигевший сел сразу на два места и разложил свои пакеты по скамейке при этом стал быковать на тех кому это не понравилось.
Мне бы тоже такое не понравилось.
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4k
Serj81 15 минут назад
Ну хоть кто то не на тапок снимал
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19k
Bill 16 минут назад
Удар головой красиво только у Джеки Чана получается.
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16k
Shtoppi Полчаса назад
из-за нехватки жизненного пространства, инвазивные начинают кидаться друг на друга.
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Не хера занимать сразу два места одной жопой.
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1k
Антон 37 минут назад
А драка где????
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9k
Antonium 42 минуты назад
Ребята помните, вас ждут дома. Собирайте вещи и валите.
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12k
кот базилий 48 минут назад
Вопли как в зоопарке , бузить любят они - "ти кито такой?"
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14k
Kostick 52 минуты назад
баклажан увыиграл чебурека!__))
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