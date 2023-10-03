В Теннесси⁠⁠ произошла перестрелка между женщиной и офицером

Полиция опубликовала кадры с нательной камеры и видеорегистратора со смертельной перестрелкой с участием офицера и черной женщины.
Женщина за рулем Chevrolet Camaroпо вначале выполняла указания офицера Бейкера, но все изменилась после того, как полицейский обнаружил в ее сумке что-то похожее на марихуану и порошкообразное вещество, и попытался задержать.
Началась потасовка, закончившаяся огнестрельной дуэлью. Офицер был ранен и выжил. А дама проехала еще один квартал и была арестована. Полицейские оказали ей помощь при огнестрельных ранениях, пока не приехала скорая помощь. Она умерла позже в пятницу утром в местной больнице.
Источник:
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П.С. Хорошее, доброе видео - мужик и баба побегали, постреляли друг в друга, никто не умер. Будут в ЗАГС-е оформляться, выпью за них.
Даже здесь это было уже
(С)