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В Теннесси⁠⁠ произошла перестрелка между женщиной и офицером

В Теннесси⁠⁠ произошла перестрелка между женщиной и офицером

Автор:
03 октября 2023 10:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   конфликт   негатив   перестрелка   полиция   
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Полиция опубликовала кадры с нательной камеры и видеорегистратора со смертельной перестрелкой с участием офицера и черной женщины.

Женщина за рулем Chevrolet Camaroпо вначале выполняла указания офицера Бейкера, но все изменилась после того, как полицейский обнаружил в ее сумке что-то похожее на марихуану и порошкообразное вещество, и попытался задержать.


Началась потасовка, закончившаяся огнестрельной дуэлью. Офицер был ранен и выжил. А дама проехала еще один квартал и была арестована. Полицейские оказали ей помощь при огнестрельных ранениях, пока не приехала скорая помощь. Она умерла позже в пятницу утром в местной больнице.

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Метки: Видео   США   конфликт   негатив   перестрелка   полиция   
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33  комментария
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1k
Илья Час назад
Как с таким весом в полиции служить я хз .
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7k
Станислав Минуту назад
Схватка двух Якодзун ))))
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35k
Андрей Иванов 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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145
Knives22 8 минут назад
Все вежливые и улыбаются друг другу. Вот бы и у нас продажу оружия разрешили и все бы тоже вежливыми стали.
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14k
MrForstd 10 минут назад
Женщину не увидел.
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282
Dupych 13 минут назад
Было уже здесь.
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62k
Андрей 16 минут назад
Этому видосу минимум года три.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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5k
Babangdida Полчаса назад
У бегемотихи, несмотря на лишний вес, хорошая форма. Ловко запрыгнула в машину и довольно долго держала удар током. Да и со стволом неплохо обращается - билл дрилл как по учебнику. После такого продолжительного электрошока абсолютно неизвестно что человек выкинет, но уж точно захочет убить своего мучителя. Жилет полицейского тоже хорош - после шести выстрелов смог подняться и говорить по рации. Вот что значит миг колебания - он первый навёл пистолет и был готов к стрельбе, но не выстрелил. А после первого попадания, несмотря на защиту, ему уже было не до этого.
П.С. Хорошее, доброе видео - мужик и баба побегали, постреляли друг в друга, никто не умер. Будут в ЗАГС-е оформляться, выпью за них.
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9k
krivsan Полчаса назад
ржу не могу,трагизм ситуации,жирный коп и проворная обезьянка
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18k
Alex ASK Полчаса назад
Она умерла в пятницу утром лет 5 назад.
Даже здесь это было уже
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46k
Соломей Полчаса назад
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82k
Доктор Джонс 38 минут назад
"Chevrolet Camaroпо"?
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56k
dima423 38 минут назад
Епать там битвы колобков)
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7k
vasilykopkov 39 минут назад
Теперь порог "контрибуции", которую безнаказанно можно сп*здить в магазине вырастет до 5 тыс. баксов...
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5k
jfk 40 минут назад
Все норм, они оба на реабилитации
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6k
Бу 53 минуты назад
смертельная битва жиробасов!
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3k
fkamash 58 минут назад
Хрена се баба - тайзер не берет. Таких жлобов заворачивает по струнке. Но видать не спроста убегала то
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10k
Алексей Час назад
Ведь реально же ведь себя ведет как обезьяна! Не зря их гасят сразу потому что не предсказуемы,просто этот полисмен немного бургеров пережрал и стормозил
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11k
ScorpionDS Час назад
Стрелять в полицейского это капец какой-то, на что она рассчитывала, но теперь понятно почему полицейские так часто открывают огонь на поражение, я даже не понял от куда она достала пистолет. А вот физическое состояние полицейского и преступницы, это отдельная тема, они видимо каждый день утром и вечером жрали в одном Маке, ну ладно у нее банда может не требует хорошей физической формы, но блин в полиции, он же патрульный, пусть бы хоть детектив уже был ...
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16k
куджо Час назад
Слишком толстый, слишком медленный, но пистолет отлично выходит из кобуры
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