В Теннесси⁠⁠ произошла перестрелка между женщиной и офицером

Женщина за рулем Chevrolet Camaroпо вначале выполняла указания офицера Бейкера, но все изменилась после того, как полицейский обнаружил в ее сумке что-то похожее на марихуану и порошкообразное вещество, и попытался задержать.

Началась потасовка, закончившаяся огнестрельной дуэлью. Офицер был ранен и выжил. А дама проехала еще один квартал и была арестована. Полицейские оказали ей помощь при огнестрельных ранениях, пока не приехала скорая помощь. Она умерла позже в пятницу утром в местной больнице.